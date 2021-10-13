Кубанские аграрии полностью обеспечены отечественными семенами пшеницы и риса

Вениамин Кондратьев на совещании под председательством Владимира Путина. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор одного из самых аграрных регионов страны — Краснодарского края — Вениамин Кондратьев принял участие в совещании, посвященном вопросам агропромышленного комплекса, которое провёл 11 октября президент Владимир Путин. Оно было приурочено к профессиональному празднику аграриев. Обсуждались перспективы отрасли. Глава государства заострил внимание на научном подходе к сельскому хозяйству.

- У нас задач не меньше, чем в других странах, а может быть, и побольше, потому что некоторые вещи были упущены. Нужно, безусловно, предпринять меры, направленные на дополнительное стимулирование и использование наших разработок внутри страны, - отметил в частности президент. В этой связи он заявил о продлении сроков действия научно-технической программы АПК. Она будет работать до 2030 года. Глава государства подчеркнул, что также необходимо обеспечить бесперебойное финансирование этого проекта.

Отдельное место в дискуссии занял вопрос снабжения аграриев семенами выращиваемых ими сельхозкультур. Президент отметил, что у специалистов в нашей стране есть все возможности обеспечить себя семенным материалом и обрести таким образом независимость от других рынков, что важно в контексте продовольственной безопасности жителей страны. В течение десяти лет Путин поручил обеспечить сельхозпроизводителей отечественными семенами как минимум на 75%. В первую очередь — пшеницы и других зерновых.

Примечательно, что Краснодарский край уже сейчас демонстрирует здесь очень высокие показатели. Губернатор Кондратьев рассказал президенту, что Кубань уже сегодня на все 100% закрывает собственные потребности семенами озимой и яровой пшеницы и риса своей селекции. Семенами сои край обеспечил себя на 87%.

- Доля импортных семян по всем видам сельхозкультур составляет 35%. Это результат нашей совместной работы с учеными федеральных учреждений – Национального центра зерна, ВНИИ риса и ВНИИМК, - добавил глава региона.

По словам губернатора, таких показателей удалось добиться благодаря господдержке семеноводства. Так, аграриям, занимающимся выращиванием сахарной свеклы, возмещают до 70% затрат на отечественные семена. Такая мера действует уже с 2019 года, за это время доля российских семян этой культуры на Кубани возросла с 1% до 6%.

- Со следующего года будем субсидировать из краевого бюджета приобретение семян подсолнечника и кукурузы отечественной селекции, – отметил также Кондратьев.

Министр сельского хозяйства страны Дмитрий Патрушев добавил, что это позволяет сформировать первоначальный спрос на отечественные научные разработки, а также популяризирует их.

- Также собственные механизмы поддержки появляются на уровне субъектов. В качестве примера отмечу Краснодарский край, Республику Татарстан, Воронежскую и Курскую области. Призываем другие регионы активнее использовать опыт коллег для продвижения результатов программы, – добавил он, отметив Кубань в числе лидеров по этому направлению.

Работа по субсидированию местных сельхозтоваропроизводителей продолжится в регионе. Губернатор рассказал, что только в этом году на поддержку агропромышленного комплекса субъекта направлено 9,3 млрд рублей. Из них более 3 млрд идет на растениеводство. В частности, это позволило стимулировать региональный рынок сахарной свеклы. А это, в свою очередь, привело к увеличению вчетверо объемов экспорта сахара региональными производителями. Такого роста добились за последние четыре года. В целом регион производит 25% всего российского сахара.

Таким образом, стимулирование использования именно российских семян приводит в конечном итоге и к наращиванию экспортного потенциала российских сельскохозяйственников. Только за прошлый, 2020 год, предприятия Кубани отправили за рубеж 285,5 тысячи тонн продукции в 30 стран. Общая стоимость составила 102 млн долларов. И тут не обошлось без господдержки — работал нацпроект «Международная кооперация и экспорт».