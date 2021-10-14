Бьет все рекорды: 8-летняя танцовщица фламенко из Новороссийска может попасть в мировую Книгу Гиннесса

Леонсия Оглизнева покоряет сцену. Фото: из личного архива героев

Яркие костюмы, экспрессивные, темпераментные движения, ритм и страсть, сопровождающиеся динамичными звуками гитары. Все это - о традиционном испанском танце фламенко. Чтобы научиться его исполнять, многим требуются годы.

А вот восьмилетняя жительница Новороссийска Леонсия Оглизнева уже вовсю покоряет танцевальную арену. Девочка с легкостью исполняет серьезные постановки и повторяет сложные связки. Такую любовь к фламенко Леонсия впитала с молоком матери. В прямом смысле.

Леонсия вместе с мамой, Радой Беркаевой. Фото: из личного архива героев

- Я сама начала танцевать в 3 года, - рассказывает “КП”-Кубань” Рада Беркаева. - Сначала исполняла цыганские танцы, потом восточные. А позже познакомилась и с фламенко. Уже в 12 лет я руководила танцевальной группой.

Сегодня у Рады своя танцевальная школа фламенко - первая в Новороссийске. Она преподает и для детей, и для девушек постарше. Среди воспитанниц - и 8-летняя дочка Леонсия.

- Профессионально Леонсик начала заниматься в 4 года, - вспоминает мама девочки. - А свою первую партию она исполнила буквально через год, на нашем сольном концерте в Геленджике. У нее был небольшой самостоятельный кусочек. Но она станцевала его так, что у меня не было слов. Именно в ту минуту я и поняла, что моя дочь - будущая артистка. Я не могу сказать, что я ее учила танцевать. Мне кажется, у Леонсии врожденное чувство ритма. Многим техникам дочь научилась сама: она всегда ходила со мной на репетиции и повторяла за моими ученицами сложные связки.

Леонсия занимается танцами с 4 лет. Фото: из личного архива героев

Юная королева дробей

Сегодня у Леонсии две тренировки в неделю - каждая по полтора-два часа. Но юная танцорка ничуть не устает. Она с легкостью переносит физические нагрузки и может утереть нос даже взрослым профессиональным танцовщицам. К своим 8 годам девочка успела стать лауреатом Всероссийских и международных конкурсов, победителем соревнований, которые проходили в Испании, получила статут "Золотой ребенок года". И даже смогла попасть в книгу рекордов России.

- Все получилось незапланированно, - признается Рада Беркаева. - Как-то раз мы задержались с Леонсиком в зале - у меня тогда была репетиция со старшей группой. Мы учили финальную постановку для нашего сольного концерта - оттачивали танец дробей. Леонсия как всегда с любопытством смотрела на все это и пыталась повторить. Когда мы вернулись с дочуркой домой, она вновь продемонстрировала мне изученную дробь. Делала она это босиком и в очень быстром темпе. На следующий день она снова показала это на репетиции. Мы все были поражены ее скоростью! Ученики посоветовали мне подать заявку в книгу рекордов России. Так я и сделала.

Фото: из личного архива героев

Через полтора месяца танцевальной семье из Новороссийска пришло письмо с положительным ответом. Это и неудивительно, ведь Леонсия сделала 403 (!) удара за минуту. Таких рекордсменов в России больше нет.

После установленного рекорда Леонсию сразу приметили на российском ТВ. Девчушка стала активной участницей популярных шоу.

- После того, как мы попали в книгу рекордов, с нами связался главный редактор шоу "Вундеркинды", что проходит на телеканале "Пятница". Нас пригласили на съемки. Мы быстро собрались и полетели в Москву. В этом нам помог руководитель местного отделения "Кубанского союза молодёжи" Сергей Гольцман.

Ну а потом Леонсия попала и на популярное ток-шоу "Первого канала" "Лучше всех". Там юная танцовщица из Новороссийска покорила всех своим экспрессивным танцем фаррука.

- Сложности во время съемок, несомненно, возникли. Например, за день до съемки нам сообщили о том, что Леонсия будет выступать вместе с живым оркестром. А это - тяжело, ведь музыкант и танцор должны чувствовать друг друга. У нас была всего одна вечерняя репетиция. Но Леонсии хватило и этого. Она смогла собраться с силами и показать зрителям все свои способности: она продемонстрировала всю строгость, страсть и огонь фламенко. Я очень горжусь своей талантливой девочкой!

Леонсия на шоу "Лучше всех". Фото: их личного архива героев

Сейчас Рада и Леонсия вернулись в родной Новороссийск. Они продолжают подготовку к творческому вечеру, посвященному профессиональному юбилею Рады Беркаевой - вот уже 35 лет как она блистает на сцене.

- У нас сейчас нет ни одной свободной минуты, - рассказывает Рада Беркаева в перерывах между репетициями. - Мы буквально живем в зале. Готовим яркие номера и постановки. Леонсия, конечно же, пропадает вместе со мной. Выступать она не боится. На сцене всегда держится уверенно и спокойно, как и полагается настоящей артистке!

О восьмилетней покорительнице кастаньетов и обладательнице самой быстрой чечетки знает вся страна, а жители Новороссийска считают ее своей гордостью.

Фото: из личного архива героев

- Нас с Леонсиком часто узнают на улице, - признается мама юной танцовщицы. - Наши подписчики активно следят за нашим творчеством в соцсетях. А местные депутаты оказывают всяческую поддержку. Вот, например, на днях Леонид Юрченко исполнит мечту моей дочки - подарит ей велосипед, который она так давно хотела. Я благодарна этим людям. Уверена, что рано или поздно о нашей Леонсии узнает и весь мир!

Но сама Леонсия не считает свои победы чем-то сверхъестественным или необычным, девочка ничуть не зазнается.

- Для нее это - не главное. Она просто очень любит танцевать и даже хочет пойти по моим стопам, стать преподавателем фламенко. После каждого выигранного конкурса Леонсик выходит из зала со спокойным видом и идет готовиться к новым выступлениям и победам.