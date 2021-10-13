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Общество13 октября 2021 21:04

На Кубани закрывают один из старейших хлебозаводов

Производство перестанет работать уже 18 октября
Юлия ЧУБАКОВА
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Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Один из старейших заводов в Краснодарском крае закрывают. Хлебокомбинат в Славянске-на-Кубани объявил о прекращении деятельности. Производство работало с 1943 года, здесь выпускали хлеб, кондитерские и мучные изделия, торты.

"Дорогие наши клиенты, вынуждены сообщить вам о том, что Славянский хлебозавод прекращает свою работу. Заявки на продукцию будут приниматься до 17 октября включительно. Готовы отгрузить со склада в том числе и сухаро-бараночную продукцию"- говорится на сайте предприятия.

По предварительным данным, причиной закрытия крупного предприятия стало банкротство. Соответствующее заявление сейчас находится на согласовании в налоговой. В суд дело еще не передали.

В городе поговаривают, что проблемы на производстве начались давно. Например, на протяжении пяти месяцев работникам хлебозавода задерживали заплаты. Но в прокуратуре эту информацию опровергли.

- Задолженности по зарплате перед работниками у предприятия нет, - сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Как заявили в администрации района, закрытие хлебозавода не повлияет на поставки хлеба в местные магазины. В районе работает большое количество пекарен, которые перекроют дефицит хлебобулочных изделий.

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