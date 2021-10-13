Краснодар накрыл смог

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Краснодарцы ежегодно жалуются на смог, который накрывает город. Дымка, напоминающая туман, как правило, появляется осенью. И многие жители кубанской столицы уже даже знают причины неприятной пелены.

- Снова жгут рисовую солому! - делятся своими догадками краснодарцы.

В близлежащих населенных пунктах даже замечают маленькие очаги. Сжигание соломы зафиксировали в станице Новомышастовской. Да и в соседних населенных пунктах со дня на день начнут избавляться от остатков рисовых стеблей с помощью огня.

В МЧС по Краснодарскому краю озвучили, когда и почему можно сжигать рисовую солому.

- Это разрешено Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» пункт 63, - говорят в ведомстве. - При этом проводиться мероприятия могут только в безветренную погоду при соблюдении ряда условий.

Участок для выжигания должен быть на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта защиты.

Кроме того, территория вокруг участка для выжигания должна быть очищена в радиусе 30 метров от сухостоя, валежника и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,5 метра. Да и само выжигание должно проходить под присмотром человека, который в случае форс-мажора должен потушить разрастающееся пламя.

- Нарушение требований пожарной безопасности при сжигании рисовой соломы, влечет предупреждение или штраф в размере от 2 до 3 тысяч рублей; на должностных лиц - от 6 до 15 тысяч рублей; на юридических лиц - от 150 тысяч до 200 тысяч рублей, - добавляют в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Выжигания могут продлиться до конца ноября.

ВАЖНО!

Добровольные пожарные Кубани советуют не открывать окна, использовать марлевые повязки или одноразовые маски с клапаном выдоха при сильном задымлении.