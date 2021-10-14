В Новороссийске уничтожили авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны

Военные водолазы управляли взрывом. Фото: отдел информационного обеспечения Черноморского флота

В Новороссийске уничтожили авиационную бомбу, которая пролежала на дне Черного моря с времен боев за освобождение города от немецких войск. К спецоперации готовились очень тщательно.

Немецкая авиабомба пролежала здесь почти 80 лет. Фото: отдел информационного обеспечения Черноморского флота

Сначала специалисты классифицировали находку. Такому экспонату позавидовал бы любой военный музей. Бомба пролежала здесь почти 80 лет. По красным полосам на хвостовом оперении взрывотехники стало ясно, что это одна из самых мощных неприятельских бомб тех времен. Скорее всего она должна была уничтожить советских моряков во время знаменитой операции "Малая земля", но долежала до наших дней. Такие "сюрпризы" говорят специалисты, очень опасны. И хорошо, что ее не нашли туристы-дайверы. Даже спустя столько времени бомба все равно не утратила свою смертоносную силу.

- Это немецкая авиабомба SD-250. Поднять плавкраном ее не получится из-за маленькой глубины, - рассказала взрывотехник Наталья Береза.

Снаряд находился на небольшой глубине и на расстоянии всего в 10 метрах от берега. А на берегу – жилые многоэтажки и частные домишки. На время подготовки к разминированию место находки было взято по круглосуточную охрану. В этом районе Новороссийска ввели локальный режим ЧС. Рыбакам, местным жителям и отдыхающим рекомендовали обходить этот участок десятой стороной.

К работам привлекли водолазов отряда противодействия диверсионным силам и средствам Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота. Была задействована быстроходная лодка БЛ-820. Управляли взрывом высококлассные боевые пловцы с помощью специального оборудования.

К операции привлекли силы Черноморского флота. Фото: отдел информационного обеспечения Черноморского флота

- В связи с опасностью подъема объекта на поверхность было принято решение о его уничтожении на месте обнаружения, методом дистанционного подрыва накладного заряда, - рассказали водолазы перед началом операции.

Пловец отряда Черноморского флота Максим Иванов действовал очень аккуратно, когда прикреплял детонатор к корпусу старого и непредсказуемого военного снаряда. Поднявшись в лодку, саперы дали команду- вокруг никого нет, можно взрывать!

Взрыв был такой мощности, что водяной столб взлетел вверх на несколько метров. После водолазы еще раз погрузили на дно моря, чтобы убедиться и зафиксировать факт ликвидации боеприпаса.