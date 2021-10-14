Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 14 октября 2021 года: На Кубани побит рекорд по смертности от COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru
Новый рекорд смертности за сутки установлен на Кубани. За последние 24 часа в регионе скончались 38 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус.
Отметим, что сейчас Краснодарский край переживает очередную волну заболеваемости COVID-19. Сколько она продлится, неизвестно. Но уже второй месяц подряд в регионе ежедневно фиксируется свыше 200 новых случаев заражения за сутки.
Отмечается, что лучший способ избежать заражения инфекцией – массовая вакцинация. Она продолжается в Краснодарском крае около года. За это время прививку от COVID-19 поставили свыше 2 миллионов человек.
Больше всего людей получили вакцину в Краснодаре – свыше 443 тысяч человек.
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