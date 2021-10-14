Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 14 октября 2021 года: На Кубани побит рекорд по смертности от COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Новый рекорд смертности за сутки установлен на Кубани. За последние 24 часа в регионе скончались 38 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус.

Отметим, что сейчас Краснодарский край переживает очередную волну заболеваемости COVID-19. Сколько она продлится, неизвестно. Но уже второй месяц подряд в регионе ежедневно фиксируется свыше 200 новых случаев заражения за сутки.

Отмечается, что лучший способ избежать заражения инфекцией – массовая вакцинация. Она продолжается в Краснодарском крае около года. За это время прививку от COVID-19 поставили свыше 2 миллионов человек.

Больше всего людей получили вакцину в Краснодаре – свыше 443 тысяч человек.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 14 октября 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировали 72 заболевших.

Коронавирус в Анапе 14 октября 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус не получил ни один человек.

Коронавирус в Сочи 14 октября 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 8 жителей.

Коронавирус в Геленджике 14 октября 2021

В Геленджике за последние сутки не выявлено заболевших.

Коронавирус в Туапсе 14 октября 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки обнаружено 4 инфицированных.

Коронавирус в Ейске 14 октября 2021

В Ейском районе коронавирусная инфекция подтвердилась у одного человека.