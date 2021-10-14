Сеть секс-притонов с малолетними рабынями накрыли в Краснодаре

Дело передано в суд Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Силовики накрыли сеть борделей в Краснодаре. Хозяева продавали девушек на любой вкус: были и возрастные, до 56, и помладше – 17-летние. После наводки на сеть секс-притонов правоохранители взяли штурмом один из салонов.

- Всем стоять, - раздается команда на кадрах оперативного видео, когда силовики вбегают во двор заведения. Через несколько минут один из сутенеров уже лежит лицом в пол.

По данным следствия, 53-летний мужчина создал два борделя, в котором сексуальные потребности мужчин удовлетворяли и несовершеннолетние.

- В 2018 года девушки и женщины оказывали платные сексуальные услуги на территории банных комплексов «Разгуляй», «Финская сауна». Кроме того, появлялись объявления о вакансиях «мастеров» в салоны-притоны «Malika», «Malika-Relax», «Delight». Там оказывали секс-услуги под видом эротического массажа, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокураторы Краснодарского края.

Также в надзорном ведомстве добавили, что стоимость услуг секс-рабынь варьировалась от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, из которых 40% составлял заработок девушек. Всех задержали в мае 2020 года.

16 человек от 24 до 56 лет обвиняются в организации незаконной деятельности по предоставлению сексуальных услуг. Все сейчас находятся под домашним арестом.

- В рамках расследования уголовного следователем наложен арест на объекты недвижимости и автомобили фигурантов общей стоимостью свыше 10 млн рублей. Объем материалов, собранных в отношении указанных лиц, составил 150 томов, 75 из которых – обвинительное заключение, - добавили в СУ СК России по Краснодарскому краю.

Дело передано в суд. За наиболее тяжкие из преступлений за организацию этого сообщество виновным грозит от семи до 20 лет лишения свободы.

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