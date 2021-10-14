Краснодарцев восхитило граффити на троллейбусе, которым возмутились чиновники

Фото: instagram.com/kttu_krd

В ночь на 13 октября на территорию Троллейбусного депо №2 в Краснодаре проникли неизвестные лица и разукрасили красками один из троллейбусов. Это возмутило сотрудников КТТУ, и они написали заявление в полицию.

Фото: instagram.com/kttu_krd

- Вандалы нанесли надпись в стиле граффити, чем испортили лакокрасочное покрытие транспорта. К сожалению, вовремя пресечь их действия не удалось, злоумышленники скрылись от охраны. Предприятию нанесен материальный ущерб, - сообщил в пресс-службе трамвайно-троллейбусного управления.

Фото: instagram.com/kttu_krd

Из-за граффити троллейбус не вышел на линию. Сотрудники заявили, что пока транспорт не приведут в порядок, он не будет перевозить пассажиров. А вот местные жители в противовес большинством голосов возразили сотрудникам предприятия и сообщили, что такой троллейбус, наоборот, порадовал глаз краснодарцев.

«Очень даже красиво и позитивно», «Граффити смотрится куда лучше, чем без него. Однозначно», «Город был бы намного красивее, если бы по нему колесили такие тралики», «Ни одного отрицательного комента, может администрация прочитает», «Вандализм – вылить банку с краской, а здесь все аккуратно , прям восхитило», - комментируют краснодарцы в соцсетях.

Фото: instagram.com/kttu_krd

Но специалисты настаивают, что подобному «творчеству» мало кто обрадовался бы, если бы увидел без согласования на своей машине. Заявление в полицию написано, записи с камер видеонаблюдения переданы. Вандалов продолжают искать, им грозит штраф. И не исключено, что драить троллейбус граффитисты будут тоже.