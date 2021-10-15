Программы Ворлдскиллс помогают освоить новые профессиональные навыки

Фото предоставлено пресс-службой Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)

Проект стал ответом пандемии, из-за которой многие люди оказались на пороге увольнения, без работы или уверенности в завтрашнем дне. Поэтому у проекта две задачи: дать людям не только новые профессиональные навыки, но и возможность трудоустроиться или сохранить работу!

Судите сами: проект стартовал весной этого года и набрал уже больше 86 тысяч заявок на обучение по стандартам Ворлдскиллс. А трудоустроились или стали самозанятыми в среднем 76% выпускников программы.

Они бесплатно освоили парикмахерское искусство и поварское дело, IT и сварочные технологии, веб-дизайн и флористику и еще множество других компетенций.

Фото предоставлено пресс-службой Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)

Всего программы Ворлдскиллс охватывают больше 170 компетенций в семи профессиональных областях, 700 видов обучающих программ и почти 1,5 тысячи центров обучения. Как правило, в центрах обучения занимаются небольшие группы, что позволяет преподавателю уделить достаточно внимания каждому слушателю.

Почти во всех регионах в пятерке самых популярных компетенций – «Парикмахерское искусство», «Социальная работа», «Графический дизайн», «Поварское дело» и «Веб-дизайн и разработка». Но при этом список компетенций формируют сами регионы в зависимости от потребностей рынка труда. И еще там присутствуют компетенции, которые отражают региональную специфику. Например, в нашем крае это, конечно, туризм.

До переезда в Туапсе Иллона Гогунская 20 лет отработала в отделе по делам семьи и детей администрации города Харцызск. А здесь, чтобы не сидеть сложа руки, устроилась в местный Центр занятости населения. Отработав полтора года, в 2020-м перешла на новую работу – в Центр развития пляжного отдыха и туризма.

Фото предоставлено пресс-службой Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)

– Я понимала, что для того, чтобы полноценно работать, мне недостаточно самостоятельного изучения законов и документов, которые касаются туристической сферы. Поэтому, узнав о проекте, без раздумий подала заявку на обучение по компетенции «туризм». Курс обучения длился 256 часов. Казалось бы, немного. Но за это время я овладела и законодательством, навыками туроператорской и турагентской деятельности, научилась работать в команде. А самое главное то, что теперь я по-другому смотрю на туриндустрию, – поделилась своим опытом Иллона Гогунская, добавив, что это не первое ее профессиональное образование, но первое, от которого она получила истинное удовольствие.

Важно, что все образовательные программы по стандартам Ворлдскиллс основаны на практике. Больше 70% учебного курса слушатели осваивают навыки не на бумаге, а «пробуя руками» будущую работу. А обучением занимаются прошедшие подготовку и сертифицированные по стандартам Ворлдскиллс эксперты. Они – тоже практики, прекрасно знающие свое дело.

Обучение по стандартам Ворлдскиллс обязательно завершается сдачей демонстрационного экзамена. Выпускник должен выполнить «производственное задание», которое берется из реальной жизни. Система оценки Ворлдскиллс устроена так, что по итогам сдачи экзамена становится в деталях понятно, какие навыки освоены хорошо, а над какими надо еще поработать. Все это работодатель, например, может увидеть в скиллс-паспорте своего потенциального сотрудника (паспорт навыков выдается участникам программы после экзамена вместе с документом о квалификации/свидетельством об обучении…).

Фото предоставлено пресс-службой Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)

– Иллона Васильевна пошагово и детально изучила компетенцию, получив исчерпывающие, глубокие знания и навыки. Все они, несомненно, позитивно отражаются и на ее работе, и даже на повседневной жизни нашего учреждения. Иллона Васильевна, например, консультирует коллег по разным вопросам, связанным с туриндустрией, – рассказала начальник Центра развития пляжного отдыха и туризма администрации Туапсинского района Алла Гайдук.

Каким компетенциям обучают в Краснодарском крае, где и когда их можно освоить? Эту информацию можно получить на сайте программы trud.worldskills.ru.

Фото предоставлено пресс-службой Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)

КТО МОЖЕТ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ?

Участником программы «Содействие занятости» могут стать ищущие работу и безработные граждане, которые обратились в Центр занятости населения, люди старше 50 лет и граждане предпенсионного возраста, женщины в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, а также неработающие женщины, имеющие детей дошкольного возраста.

Работодатели, которых интересует обучение сотрудников, также могут обратиться в центры занятости населения. Программа продлится до 2024 года.