Шторм в Сочи разрушил набережные и снес кафе

Последствия шторма в Сочи. Фото: vk.com/krd_23

14 октября на Черноморском побережье разгулялась стихия. Стоит сказать, синоптики заранее предупредили о том, что погода испортится. Причиной тому стал циклон. Море стало неспокойным. Шторм был пятибалльным - высота волны местами достигала 2-2,5 метров. Из-за непогоды пострадала прибрежная зона.

Так, в Лазаревском районе курорта в море унесло кафе. Произошло это в селе Волконка. Причем наблюдал этот момент собственник заведения. Он записал на видео момент, как его бистро уплывает. Судя по всему, здание было довольно хрупким. Стояло оно на самой набережной. Потому, когда поднялись сильные волны, они полностью разрушили деревянную конструкцию.

Она сложилась, буквально как карточный домик. Присутствующие на пляже не смогли ничем помочь.

Кроме того, непогода разрушила несколько пляжей. На кадрах, снятых в разных районах курорта, видно, как шторм повредил зону у моря. Местами волны уносили в море зонтики и шезлонги, до сих пор не убранные арендаторами.

В администрации Сочи прокомментировали ситуацию с непогодой.

- На пляже «Свирский» в Лазаревском районе в результате шторма пострадала прогулочная зона, расположенная в полосе отвода железной дороги, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи. - В ближайшие дни будет проведена оценка ущерба и требуемых работ по расчистке и восстановлению.

Фото: vk.com/krd_23

Как уточняют в мэрии курорта, работы будут проведены силами пользователя пляжа.

Во время непогоды никто не пострадал.

Фото: vk.com/krd_23

КАК ПОГОДКА

Отметим, что синоптики ожидают ослабления шторма в ближайшее время. Уже в пятницу, 15 октября, море должно успокоиться, а над курортом будет сиять солнце. Правда, такая ясная погода будет недолго. К выходным край вновь накроют дожди и придет похолодание.