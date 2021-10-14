В ГИБДД Кубани нашли способ избавить Краснодар от пробок

Фото: пресс-служба ГИБДД по Краснодарскому краю

Краснодарские пробки - тема животрепещущая и горячо обсуждаемая. В часы “пик” в городе образуются многокилометровые заторы, а приложения для автомобилистов то и дело выдают бордовые полосы в 8-9 баллов. Например, такая ситуация часто происходит в районе второго Северного моста - на транспортном узле улиц Ялтинской, Уральской и Новороссийской.

Пробки здесь, как правило, образуются из-за несоблюдения автомобилистами правил дорожного движения.

- Участники движения, желая сократить время в пути, грубо и массово игнорируют установленные режимы движения. Автомобилисты проезжают по разделительным полосам и островкам. Тем самым они полностью парализуют проезжие части второстепенных улиц , - подтвердили в ГИБДД по Краснодарскому краю.

Провести кардинальные работы на этом участке не могут, т. к. это потребует долгосрочного строительства. Поэтому здесь проведут лишь локальные изменения.

Теперь автомобилисты не смогут заезжать на островки. Фото: пресс-служба ГИБДД по Краснодарскому краю

Так, сразу на двух участках будет организовано одностороннее движение: по улице Бородина - от Ялтинской до Енисейской. А также от улицы Ялтинской в сторону Новгородской.

А в зоне слияния машин, движущихся по улице Новороссийской в сторону Северного моста, появятся специальные направляющие устройства. Они позволят исключить движение автомобилей по островкам.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Краснодарскому краю

Подобные направляющие устройства - сигнальный столбики или тумбы с искусственным освещением - установят и в зоне разделения проезжих частей улиц Северной и Филатова. Такие устройства появятся в зоне разделения транспортных потоков на кольцевом пересечении улиц Восточно-Кругликовской и Тихорецкой. Таким образом, автомобилисты не смогут вклиниваться через островок на кольцо.

Кроме того, на ремонтируемом участке изменятся границы центральной разделительной полосы со второго Северного моста в сторону улицы Красной. Это обеспечит беспрепятственный пропуск потока в центральную часть города.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Краснодарскому краю

- Также планируется изменение принципа открытия крайней правой полосы при повороте направо с улицы Филатова на Школьную, - сообщили в ГИБДД Краснодарского края. - Для обеспечения четырехполосного сечения проезжей части в зоне перехода с улицы Северной в улицу Филатова.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Краснодарскому краю

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