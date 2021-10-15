Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 15 октября 2021 года: Заболеваемость COVID-19 не снижается

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Пандемия коронавируса не отступает на Кубани. Уже третий месяц подряд в Краснодарском крае фиксируется свыше 200 новых случаев заражения инфекцией.

За 24 часа в регионе был сдан 241 положительный тест на COVID-19. Этот показатель стал одним из самых высоких в регионе за все время.

Возглавил тройку антирейтинга по количеству новых случаев заражения Краснодар. Здесь диагноз коронавирус подтвердился у 46 человек. По 16 заболевших медики обнаружили в Новороссийске и Кущевском районе. Замкнули тройку антирейтинга Сочи и Тимашевский район. Здесь положительные тесты на коронавирус пришли 15 людям.

Считается, что лучший способ избежать инфицирования – вакцинация. Прививочная компания развернулась на Кубани еще в конце прошлого года. За это время прививку от COVID-19 поставили свыше двух миллионов человек. Эта цифра продолжает расти.

Отметим, что получить вакцину можно более чем в 300 прививочных пунктах. Они работают по всему Краснодарскому краю.

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