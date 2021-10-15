Кубанские аграрии получат 9,3 мдрд субсидий

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о мерах государственной поддержки, которые будут предоставляться местным аграриям. В частности, они получат в качестве федеральных и региональных субсидий 9,3 млрд рублей.

- Из них более 77% средств уже доведены предприятиям и сельхозпроизводителям. Деньги пойдут на поддержку ведущих отраслей АПК и развитие сельских территорий, – заявил глава региона.

По словам Кондратьева, основная поддержка будет оказана животноводам. А именно – производителям молока. Сейчас аграрии региона уже производят наибольшее количество молока среди остальных субъектов страны – 1,5 млн тонн в год. Субсидии должны помочь Кубани удержать лидерские позиции. Для поддержки этого сегмента рынка предусмотрено более миллиарда рублей, которые будут распределяться как среди крупных производителей, так и фермеров. Главным условием будет намерение нарастить объёмы производства.

Субсидии также предусмотрены и для садоводов. Тут Кубань также занимает одну из лидерских позиций с показателем урожайности в 206 центнеров с гектара. Это на треть больше среднего результата по стране. На закладку новых садов и уход за многолетними плодовыми и ягодными культурами выделяется 730 млн рублей. За 2021 год регион заложит 1 750 га молодых садов.

Более 600 млн рублей направят также на поддержку виноградарей. Ожидается, что на эти средства они смогут заложить новые виноградники – порядка 1,7 тысячи га. Производители сахара получат такую же сумму.

- На каждый вложенный бюджетный рубль в краевую казну в виде налогов возвращается порядка полутора рублей. За последние пять лет поступления от сектора АПК в бюджет региона возросли на 20,5% – до 28,2 млрд рублей, – резюмировал губернатор, говоря о роли поддержки аграриев.