Поменьше сахара в чай или туалетную бумагу потоньше?

А стоит ли экономить на связи? Фото: Иван МАКЕЕВ

Тотальная экономия на всем сейчас стала модным трендом. И зачастую обретает самые неожиданные формы. Многие находки и лайфхаки впечатляют:

- Закончился шампунь? - Есть дешевое дегтярное мыло;

- Промокла обувь? - Наполнитель для кошачьего лотка вместо устройства, «пожирающего» электричество;

- Пачку от майонеза можно прокатать скалкой, чтобы выдавить последние капли;

- Остатки губной помады есть вариант выцарапать ватной палочкой. Последнюю лучше разрезать - чтобы «две по цене одной»;

- Закончился освежитель? - Есть спички, а можно подпалить сосновую ветку для аромата.

ВНИМАНИЕ! РЕДАКЦИЯ ПРОСИТ НЕ ПОВТОРЯТЬ ВСЕ ЭТИ ТРЮКИ В БЫТУ

Для экономии семейного бюджета сегодня предлагаются гораздо более эффективные варианты, на которые действительно стоит обратить внимание.

1. НЕ ЭКОНОМИТЬ НА РАЗГОВОРАХ

Про эту проблему точно можно забыть. Например, на тарифах линейки «МЫ МТС+» голосовые сообщения и звонки от 1000 до 2500 минут в месяц (в зависимости от выбранного тарифа и его стоимости). Чтобы родные и близкие всегда были на связи, можно подключить до пяти абонентов МТС. Важно: внутри тарифа и своей группы - звонки без ограничений, пакет не расходуется. Особенно это актуально для родителей, тем более - если дети учатся или живут в другом городе. Новый тариф дает возможность общаться с родственниками (и не только) чаще и дольше.

Кстати, по исследованиям аналитического агентства Content Review, при использовании семейных тарифов от мобильных операторов средняя российская семья экономит на услугах (связь, интернет и ТВ) до 47% статьи бюджета. В Краснодарском крае каждый третий абонент МТС при подключении услуг фиксированной связи выбирает как раз такие тарифы. Чаще всего переходят на такие предложения кубанские семьи из трех-четырех человек.

Сделал фото и выгрузил в Инстаграмм - мобильный интернет должен работать как часы

2. ДЕЛИТЬСЯ ИЗЛИШКАМИ

Одно из дополнительных удобств: в рамках своей группы можно делиться интернетом, минутами звонков и другими услугами.

Несмотря на то, что изначально между всеми пользователями ресурсы делятся поровну, потом их можно распределять так, как удобно. Бабушке не нужен интернет? Отдаст внучке на «сидение в соцсетях» с друзьями. А девочка, в свою очередь, отправит лишние минуты общения бабушке на «подольше поболтать с подружками по телефону» и дополнительные SMS. «Шапку надела?» «Ты где? Уже темно!»

Кстати, что ищут наши дети в сети? Это выяснили специалисты одного из ведущих российских агентств IT-безопасности. На первом месте – конечно, видеоконтент (видеоблоги, мультики, трансляции компьютерных игр и пр.)

На втором – всяческие переводчики. Учить язык? Зачем, когда можно задать вопрос транслейтеру!

Третье место по праву занимают соцсети. Где можно не только поболтать, посмотреть и разместить фотки, но и скачать новый контент (музыка, видео).

А дальше – вы не поверите – учеба! Правда, в основном подсказки и шпаргалки (для ОГЭ, ЕГЭ).

3. НЕ СПОРИТЬ ИЗ-ЗА ТЕЛЕВИЗОРА

Тарифы МЫ МТС изначально создавались для того, чтобы удовлетворить интересы каждого члена семьи, в любом поколении. От правнуков до самых старших. И выдавать цифровой контент на любых гаджетах (устройствах), до пяти пользователей – одновременно. В детской веселятся «Три кота», у папы – РБК, у мамы - «Высокая кухня», у бабушки – свой сериал, у деда – спортивный канал. Ну и так далее.

IPTV - что это такое?

Дословно эта аббревиатура расшифровывается как Internet Protocol Television (телевидение по протоколу интернета). Но все, что вам действительно нужно знать – то, что это настоящее интерактивное ТВ. Чтобы его смотреть совершенно необязателен телевизор – вполне достаточно любого гаджета с экраном. На смартфоне в маршрутке, на планшете в машине, ожидая детей из школы, на ноутбуке, пока печется пирог.

Любимую программу или сериал можно выбирать самостоятельно, не привязываясь к тв-программке. При необходимости поставить на паузу, вернуться к началу, если что-то пропустили, пересмотреть еще раз. Закончилось время, когда телевидение управляло зрителем и его временем. Теперь все наоборот.

Интерактивное ТВ в линейке тарифов МЫ МТС включает в себя более 190 телеканалов. Каждый из членов семьи (группы) выбирает на свой вкус, что и когда смотреть. В разных комнатах дома (или на разных гаджетах, где бы то ни было) одновременно могут идти мультики, программа о рыбалке, мелодрама, биатлон и т. п.

- Я сфотографирую, а потом маме отправлю.

4. ОТКРЫВАЕМ СОБСТВЕННЫЙ КИНОТЕАТР ДОМА

В новой реальности смотреть любые фильмы, как легендарные, классические, так и самые свежие киноновинки - абсолютно доступно (для пользователей тарифов МЫ МТС). Обязательная программа: посмотреть нашумевший фильм раньше всех друзей, чтобы потом похвастаться собственным экспертным мнением и «не выпадать из повестки дня». Отдельное удовольствие. Ни один вечер не пропадет зря. Бесплатный кинотеатр KION, который всегда ждет дома – уже в пакете.

Посчитаем? Средняя стоимость одного билета в кинотеатр сегодня составляет от 125 до 300 рублей и выше. Пересчитаем на семью из четырех человек. Выходит 500 – 1200 рублей за один поход. Не считая неизменных попкорна, газировки и проезда.

5. ПЛАТИТ ОДИН - ПОЛЬЗУЮТСЯ ВСЕ

Распределять бюджет семьи – легче, тратить время на оплату нескольких номеров – уже не надо. Деньги вносятся одним «кликом» держателем тарифа, сразу за всех и за все услуги пакета, единой фиксированной суммой. Все перечисленное – домашний и мобильный интернет, разные виды ТВ, общение по мобильному обойдется семье из 6 человек в 850 рублей. (Кстати, первый месяц – БЕСПЛАТНО).

Плюсы МЫ МТС+

1. Подключение до пяти человек в группу, оплата всех номеров и услуг одним счетом.

2. Пакет минут и сообщений для всех членов семьи. Звонки без ограничений всем участником группы.

3. Безлимитный мобильный и домашний интернет от 100 Мб/сек. Возможность делиться минутами, сообщениями, интернет-трафиком внутри своей группы.

4. Интерактивное ТВ в пакете + бесплатная подписка на онлайн кинотеатр "Кион".