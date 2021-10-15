Ищут другой участок: строительство мусорного завода рядом с мужским монастырем на Кубани отложили

Скитский храм вмч. Георгия Победоносца, где находится могила отца Георгия.

Строительство мусорного завода рядом с мужским монастырем на Кубани, похоже, откладывается. Напомним, обсуждения по поводу его возведения идут уже давно. Но с начала 2021 года жители хутора Некрасов Тимашевского района стали переживать, что рядом с ними появится новый объект по утилизации отходов. Одни были уверены, что на территории поселения построят мусоросжигательный завод, другие считали – появится просто свалка.

Но больше всего люди опасались за место, где планировались работы. Якобы участок находится чуть ли не в самом хуторе рядом с тем самым подворьем, где местные монахи выращивают овощи и фрукты, где и нашел свой последний приют отец Георгий. Он был настоятелем знаменитого Свято-Духова мужского монастыря, который известен на всю Россию.

Еще в марте 2021 года нынешний настоятель Свято-Духова монастыря отец Иоанн просил разобраться в ситуации и не делать из пустыря свалку.

- Тут расположены обрабатываемые монастырем виноградники, сады, теплицы, пруды по разведению рыбы, которые будут загрязнены сточными водами, - говорил он. - Будет иметь место неприятный запах со стороны мусорного полигона. Даже само по себе нахождение такого объекта в прямой видимости, оскорбляет чувства верующих.

Как говорили в администрации, ни о каком строительстве на территории хутора Некрасова речи не идет — от него до границы участка два километра.

- Стало известно, что министерство ТЭК и ЖКХ края начали подбирать новый участок под строительство мусоросортировочного завода и полигона в Тимашевском районе, - сообщает Телеграм-канал Красная, 35. - Такое поручение губернатор дал своему заместителю Трембицкому и министру Ляшко.

По предварительной информации, проект временно заморозили.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Жители кубанской станицы против строительства мусорного завода рядом с мужским монастырем

В администрации Тимашевского района уверяют – свалки не будет, а дорогу к новому комплексу построят в объезд (подробнее)