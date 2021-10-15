Нельзя в одной части строить Вавилон, другую - превращать в гетто: эксперты прокомментировали строительство нового района Краснодара

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В Краснодаре планируется стройка века. В северо-восточной части в 2022 году начнут возводить «город будущего». В мэрии Краснодара рассказали, что новый район раскинется почти на 3 тысячи гектаров. На его территории появятся 23 школы, 80 детских садов, IT-парк, дельфинарий, аквапарк, 9 поликлиник, музеи и даже собственный вуз. А жилые дома будут правильной этажности.

Директор одной из компаний в сфере строительства Краснодара Александр Кравченко отмечает, что все выглядит очень уж невероятно.

- Для полноты картинки не хватает дирижабля в небе, и вот вам научная фантастика. И это безусловно хорошо. Плохо другое. Что будет с тем, что уже построено неправильно? – задался вопросом застройщик.

Эксперт в сфере недвижимости и строительства считает, что городу нужен баланс. Кравченко опасается, что при воплощении нового проекта забудут про старые районы Краснодара.

- Краснодар движется вперёд правильными скоростными темпами. Но в городе должен быть в первую очередь баланс. Нельзя просто так в одной его части строить Вавилон, а другую превращать в гетто, - выразил мнение Александр. - Я очень люблю Краснодар и хочу, чтоб он был целостным и здоровым единым организмом. Больной желудок портит кожу, брошенный район - калечит город.

Кравченко считает, что самая большая проблема города – это транспортная инфраструктура. И в первую очередь нужно решать ее, развивая окраины.

- Не только по моему мнению, но и по мнению западных урбанистов, в Краснодаре нужно сократить этажность домов, а вокруг города создать нормальную социальную среду, чтобы минимизировать потоки машин на въездах. То есть необходимо создать бизнес-кластеры с трех сторон Краснодара, чтобы рабочие места были не только в центре. Также на окраинах нужно организовать кластеры для отдыха, социальную инфраструктуру и транспортные развязки, - сказал в разговоре с «Комсомольской правдой» - Кубань» эксперт.

Краснодарский урбанист Константин Трудик согласился, что, возможно, при возведении «города будущего» другие районы отодвинутся на второй план. Также, по мнению эксперта, Краснодару правильнее будет пойти другим путем.

- По-хорошему, нужно сначала наложить мораторий на строительство по всему городу на пару лет. За это время создать социальную инфраструктуру, чтобы догнать уже существующий рост населения. Напомню, генплан рассчитан до 3 млн человек. Каждый район должен быть обеспечен школами, садами, поликлиниками, объектами отдыха. Чем меньше люди будут передвигаться между районами, тем лучше городу. При этом нужно одновременно развивать и работу общественного транспорта, в том числе предусматривать магистральный транспорт, например, городские электрички, - отметил Трудик.

Ранее в мэрии сообщали, что три крупные дорожные развязки в самых загруженных местах появятся в Краснодаре к 2034 году. Они планируются: через железную дорогу и Ростовское шоссе по оси к Солнечной и Стахановской; через железнодорожные пути по оси к улицам Гаврилова и 40-летия Победы; а также на пересечении улиц Офицерской, Коммунаров, Ростовское шоссе и Зиповской.

Также в администрации публиковали стратегию развития Краснодара на ближайшие десятилетия. В нее входят реставрация кинотеатра «Аврора», строительство аквапарка на Затоне, создание Николаевского бульвара на Гидрострое, также сообщалось о развитии Западного обхода и Музыкального микрорайона и других планируемых проектах, которые будут реализованы к 2030 году.

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