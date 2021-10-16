Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 16 октября 2021 года: названы самые зараженные COVID-19 районы Кубани

Фото: admkrai.krasnodar.ru
За последние 24 часа на Кубани было сдано 248 положительных тестов на коронавирус. Это один из самых высоких показателей в регионе за полгода.
«КП» – Кубань» узнала самые зараженные COVID-19 районы региона. Уже несколько суток пальму первенства удерживает Краснодар. Здесь было сдано 56 положительных тестов на коронавирус.
Еще 25 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 выявили в Динском районе. Замкнул тройку антирейтингу Кавказский район. Здесь положительный тест на коронавирус сдали 23 человека.
Также в пятерку рейтинга по количеству новых случаев заражения инфекцией попали Сочи (21) и Тимашевский район (17).
Отметим, что лучший способ избежать заболевания – вакцинация. Она продолжается на Кубани уже около десяти месяцев. За это время прививку от инфекции поставили более 2 миллионов местных жителей.
КОНКРЕТНО
Коронавирус в Краснодаре 16 октября 2021
В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировали 56 заболевших.
Коронавирус в Анапе 16 октября 2021
В Анапе положительный тест на коронавирус получили 9 человек.
Коронавирус в Сочи 16 октября 2021
В Сочи COVID-19 подтвердился у 21 жителя.
Коронавирус в Геленджике 16 октября 2021
В Геленджике за последние сутки не выявлено заболевших.
Коронавирус в Туапсе 16 октября 2021
В Туапсинском районе за минувшие сутки обнаружено 11 инфицированных.
Коронавирус в Ейске 16 октября 2021
В Ейском районе коронавирусная инфекция подтвердилась у одного человека.