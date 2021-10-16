Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 16 октября 2021 года: названы самые зараженные COVID-19 районы Кубани

Фото: admkrai.krasnodar.ru

За последние 24 часа на Кубани было сдано 248 положительных тестов на коронавирус. Это один из самых высоких показателей в регионе за полгода.

«КП» – Кубань» узнала самые зараженные COVID-19 районы региона. Уже несколько суток пальму первенства удерживает Краснодар. Здесь было сдано 56 положительных тестов на коронавирус.

Еще 25 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 выявили в Динском районе. Замкнул тройку антирейтингу Кавказский район. Здесь положительный тест на коронавирус сдали 23 человека.

Также в пятерку рейтинга по количеству новых случаев заражения инфекцией попали Сочи (21) и Тимашевский район (17).

Отметим, что лучший способ избежать заболевания – вакцинация. Она продолжается на Кубани уже около десяти месяцев. За это время прививку от инфекции поставили более 2 миллионов местных жителей.

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