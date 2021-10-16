В Новороссийске ищут 15-летнего Антона Ацапова

Фото: пресс-служба СУ СК по Краснодарском краю

В Новороссийске уже сутки ищут 15-летнего школьника. Утром 15 сентября его мама обнаружила, что в квартире нет сына. Телефон мальчика оказался выключен. Сейчас к поиску пропавшего подростка подключились волонтеры и полицейские, а следователи проводят доследственную проверку.

- Семья недавно переехала из Иркутской области в поселок Верхнебаканский. Ребенку это не нравилось, - сообщили "КП"-Кубань" в пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

Подросток не хотел переезжать в Новороссийск из Иркутской области. Фото: ЛизаАлерт

Приметы Антона Ацапова: рост 178 см, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Был одет в красную куртку, черные джинсы и кроссовки, серую шапку.

Если кто видел мальчика, сообщите поисковикам Лизы Алерт по номеру: 8-800-700-54-52, или в полицию по телефонам: 8(8617)21-11-76, 8-918-970-72-70, 02.