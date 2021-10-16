На трассе к Крымскому мосту построят 50 мостов и 10 дорожных развязок

На федеральной трассе возведут 50 мостов и 10 многоуровневых развязок

Ход работ по строительству и реконструкции дорог А-290 и А-289, ставших одним целым с федеральной трассой к Крымскому мосту, сегодня обсудили на рабочем совещании руководителя Федерального дорожного агентства Романа Новикова. В рабочей встрече принял участие и первый вице-губернатор Краснодарского края Андрея Алексеенко.

Развитие транспортной инфраструктуры обсудили в ст. Анастасиевской

Сначала участники осмотрели объекты строительства транспортной инфраструктуры Юга России. Начало строительства трассы «Краснодар-Керчь» запланировано на ноябрь 2021 года. Перед дорожниками стоит гигантский объем работы: нужно построить мост через реку Протока протяженностью почти километр и еще 16 малых мостов через многочисленные сельскохозяйственные каналы. Также, в план новой трассы входят 6 разноуровневых транспортных развязок и 7 путепроводов. А для удобства водителей и пассажиров на этом участке трассы будут установлены площадки, где может будет перекусить и перевести дух после дороги. Новое направление трассы будет проходить через рисовые поля, поэтому рабочие заодно реконструируют оросительные системы.

- Символично, что штаб строительства такой важной для края и всей страны дороги мы проводим в канун Дня работников дорожного хозяйства. После получения положительного заключения по проекту, рад сообщить о возможности начала строительства 51-километрового участка трассы. Главное – вести работу в тесном взаимодействии с администрацией края, совместить возможности и потребности муниципальных образований с требованиями нашего проекта», – отметил Роман Новиков.

Это самый масштабный объект строительства на Юге России за последние несколько олет

Второй этап трассы в сторону Крымского моста обеспечит скоростное сообщение между Краснодаром и Славянском-на-Кубани. Эту дорогу жители Славянска-на-Кубани буквально вымолили. Сейчас весь автомобильный поток гостей черноморских и крымских курортов идет через город. Местные жители устали от многочасовых пробок. Новая четырехполосная дорога пойдет в обход Славянска-на-Кубани. 55,16 млрд рублей на ее строительство будут выделены из федерального бюджета в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

- Для Кубани трасса «Краснодар – Славянск – Темрюк» – настоящая «дорога жизни» для всех городов и районов, через которые она проходит. Это главная магистраль из центра края на Таманский полуостров и в Крым. Сегодня она перегружена не только в курортный сезон, но круглый год. Это во многом сдерживает и развитие экономики территорий. Но главное, здесь высокая аварийность, что неизбежно при такой загруженности автодороги, – подчеркнул первый заместитель главы края Андрей Алексеенко. - Развитию транспортной системы региона уделяет большое внимание губернатор Вениамин Иванович Кондратьев. Спасибо Росавтодору за внимание к нашему региону. Безусловно, край со своей стороны сделает все необходимое для реализации этого стратегически важного проекта.

Сейчас идут подготовительные работы. Обустраивают строительные городки в станице Марьянской и монтируют цементно-бетонный завод. В местах, где проляжет будущая автомагистраль, в самом разгаре археологические раскопки. Ученые уже сделали несколько важных исторических находок, которые прольют свет на историю Славянского района. После завершения всех работ протяженность новой 4-полосной федеральной составит 119 км.

Проект дороги уже прошел главэкспертизу. Визуализация трассы демонстрирует два больших моста через реки Кубань и Протока, 10 разноуровневых развязок и 15 путепроводов, более 30 мостов и более 160 малых искусственных сооружений. Для Юга России — это самый масштабный объект за последние несколько лет.

После осмотра объектов ход строительства обсудили в штабе, который находится в станице Анастасиевской.

В июле текущего года стартовали строительно-монтажные работы на автодороге А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь. На будущей 68-километровой дороге уже уложили первые полтора километра верхнего слоя основания дороги и нижнего слоя покрытия. До конца года специалисты планируют уложить 10 км асфальтобетона.

Кроме того, на совещании обсудили ход работ на объектах автомобильной дороги Новороссийск – Керчь. Дорожники планируют обход Анапы, а также реконструирую два участка действующей трассы и тем самым решат проблему транспортного коллапса в летние месяцы.

Реализация проекта строительства обхода города-курорта позволит вывести транзитный транспорт за пределы городской черты. С завершением работ Анапу и Севастополь свяжет современная 4-полосная дорога первой технической категории: по две полосы в каждом направлении.

Ввод в эксплуатацию объектов двух федеральных трасс, вошедших в утвержденный Росавтодором маршрут дальнего автодорожного подхода к Крымскому мосту, запланирован на 2024 год.