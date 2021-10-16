Одной правой взяла бронзу: кубанский кулинар с инвалидностью победил в престижном международном конкурсе

Победитель престижного конкурса кулинаров Галина Хамидулина.

В Лондоне завершился международный кондитерский конкурс Cake international. Он проходил в онлайн-режиме и объединил более 700 кулинаров из 29 стран. Победить в престижных соревнованиях мечтают все кондитеры мира. Это как Олимпийские игры, только среди мастеров кондитерской мастики и теста.

Галина Хамидулина из ст. Полтавской в прошлом уже участвовала в конкурсе, но победить не удалось. Проигрыш лишь раззадорил полтовчанку и в этом году она снова рванула в бой. Идти решила ва-банк и поразить международное жюри тортом почти в человеческий рост. В морскую тему конкурса вплела миф об Атлантиде.

Торт "Атлантида" поразил жюри количеством деталей и мастерством исполнения

- Я хотела сделать необычный торт, со смыслом и с историей. Не просто море и морской рельеф, рыбки. Я начала думать, что у нас в реальном мире происходит. О чём можно придумать сюжет? И тогда в голову пришла, конечно Атлантида, - объяснила Галина идею, которую решила воплотить в кулинарном изделии.

Верхушку торта украсила фигурка русалки. Вокруг нее десятки морских жителей и колонны затонувших зданий. Весь гастрономический декор, вплоть до пузырьков воды – из съедобных материалов.

Англичане работой талантливого кубанского кондитера вдохновились настолько, что присудили ей первое место.

- Я выиграла денежный приз. И самое главное, меня пригласили стать членом первой, официальной международной корпорации декораторов, зарегистрированной в России, - Галина невероятно рада международному триумфу.

Но умелая жительница Полтавской не единственный кубанский кондитер, впечатливший сладкоежек туманного Альбиона. История Светланы Кобзарь из Старонижестеблиевской еще более удивительна. В конкурсе решила участвовать в каком-то безрассудном помутнении. Чтобы пекарь-самоучка из кубанской глубинки обошел профессиональных конкурентов со всего мира? Сама над собой смеялась. Но в Светлану верил ее муж и не давал свернуть с пути. Подгонял и убеждал любимую не терять веры в свои силы.

Светлана Кобзарь приготовила торт одной рукой и победила в конкурсе

- Я просто захотела участвовать, захотелось чего-то нового в своей жизни. Попробовать свои силы, могу ли я идти в ногу со временем, делать современные торты, - она до сих пор не верит, что ее амбиции оказались не напрасны.

Светлана решила попробовать свои силы в изготовлении обитателей морских глубин. Основная фигура ее торта – осьминог из медовика. Кстати, медовик был выбран не случайно, все же любимый семейный десерт. Сложнее всего женщине дались щупальца из съедобной рисовой массы. Ведь Светлана готовит свои торты практически одной рукой.

- Работу над проектным тортом вела в основном по ночам, что давалось тяжело с учётом того, что я ещё и инвалид третьей группы и одна рука у меня полурабочая,- у Светланы практически рабочая только одна рука – правая. Но она смогла довести работу до конца и в итоге заняла третье место в мировом гастротурнире.

Осьминог сделан из медовика и съедобен

Уникальные кондитерские изделия хранению не подлежат, поэтому скоро обе победительницы устроят званые ужины, пригласят в гости друзей и под чай уплетут свои необыкновенные торты.