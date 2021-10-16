Кубанский спортсмен обвинил полицейских в пытках

Обвиняемый в краже Алексей Динисенко заявил о пытках в полицейском участке Фото: Тимур ХАНОВ

Кубанский чемпион по пауэрлифтингу Алексей Динисенко попал на больничную койку с тяжелыми травмами. Спортсмен утверждает, что эти травмы ему нанесли в полицейском участке. Впрочем, роль самого пауэрлифтера в этой истории тоже мутная. Динисенко обвинили в краже. В криминальной драме сейчас разбираются правозащитники и следователи.

Как сообщил «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах, 5 октября в дежурную часть Отдела МВД России по Тбилисскому району поступило заявление о хищении чужого имущества из квартиры в доме по улице Миллионной станицы Тбилисской. Местный житель 2002 года рождения попросил полицейских найти воришку, укравшего два дорогих смартфона. Личность заявителя тоже неоднозначна, в свои 19 лет он неоднократно привлекался к ответу перед законом за угон автомобиля, нарушения правил дорожного движения и кражу чужого имущества.

- В отделение поступило сообщение, что мужчина просит привлечь к ответственности неустановленное лицо, которое несколько дней назад, в ночь с 1 на 2 октября проникло в его домовладение и похитила 2 сотовых телефона и бензиновую косилку, - рассказал источник в правоохранительных органах.

Почему молодой человек решил заявить о краже спустя почти 4 дня, не совсем понятно. Полицейские провели расследование и в этот же день, 5 октября, вышли на след 19-летнего жителя Тбилисской Алексея Динисенко. Парню, как и заявителю тоже 19 лет, и он местная спортивная звезда, обладатель кубка Краснодарского края по пауэрлифтингу. Были ли оба фигуранта дела между собой знакомы, история умалчивает. В пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю заверили, что на руках у полицейских были прямые доказательства причастности Динисенко к краже смартфонов и газонокосилки.

- По вызову полицейских мужчина 2002 г.р., вместе с адвокатом прибыл для дачи показаний в территориальный отдел внутренних дел, где дал признательные показания в содеянном. Следователем гражданину была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после чего он был отпущен из Отдела МВД России по Тбилисскому району. При этом жалоб на действия сотрудников полиции от него и его представителя не поступало, - рассказали в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Мужчина попал в больницу с травмами живота Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но уже вечером этого же дня обвиняемый в воровстве спортсмен оказался в районной больнице, куда его привезла мать Динисенко Наталья. Врачи диагностировали у молодого мужчины ушиб передней стенки живота и сообщили о травмах в местный полицейских участок.

Как сообщил нашему изданию источник в правоохранительных органах, в тяжелом состоянии сына женщина обвинила полицейских, которые, по ее словам, силой выбивали из молодого чемпиона по пауэрлифтинга признания в краже.

Под свой контроль это дело уже взяли правозащитники. Они обратились с материалами в прокуратуру Краснодарского края и в МВД. В УВД Тбилисского района назначено проведение проверки, направленной на установление всех обстоятельств.