Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 17 октября 2021 года: в регионе умерло рекордное количество пациентов с COVID-19

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае растет количество пациентов, умерших от коронавируса. За последние три дня в больницах региона скончалось 120 человек. При этом 16 октября был побит антирекорд – жертвами COVID-19 на Кубани стал 41 человек.

Единственной надежной защитой от инфекции считается вакцинация. В Краснодаре все пункты, где можно поставить прививку, будут работать до 20.00. Всего их в городе 60. Один из мобильных центров вакцинации сменит адрес с 18 октября. Пункт, работавший по адресу Комсомольская, 46 переедет на Красную, 176 и расположится в торговом комплексе «Центр города». На сегодняшний день в столице Кубани вакцинированы почти 449 тыс. человек.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 17 октября 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировали 79 заболевших.

Коронавирус в Анапе 17 октября 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получили 9 человек.

Коронавирус в Сочи 17 октября 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 12 жителей.

Коронавирус в Геленджике 17 октября 2021

В Геленджике за последние сутки не выявлено заболевших.

Коронавирус в Туапсе 17 октября 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки не выявлено инфицированных.

Коронавирус в Ейске 17 октября 2021

В Ейском районе коронавирусная инфекцией не заболел ни один человек.