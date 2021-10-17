Три самолета не смогли приземлиться в Краснодаре из-за тумана

Самолеты летят на запасные аэропорты

В Краснодаре 17 октября видимость составляет всего 100 метров. Сильный туман окутал город. Сложнее всего сейчас пилотов самолетов. Они не рискуют заходить на посадку в таких сложных метеоусловиях.

- За утро экипажи трех рейсов приняли решение уйти на запасные аэродромы. Вместо Краснодара в Сочи приземлился борт из Екатеринбурга. В Краснодар рейс вернулся в 8:40. Из-за этого вылет в Москву задержали на 2,5 часа. В Ростов-на-Дону на запасной аэродром ушли два рейса, - сообщают "КП" - Кубань" в пресс-службе Международного аэропорта в Краснодаре.

Представители воздушной гавани просят пассажиров заранее проверять на онлайн-табло, не задержан ли их рейс, прежде чем, выезжать в аэропорт.

Ожидается, что к обеду, когда туман над Краснодаром развеится, все войдет в привычный график.