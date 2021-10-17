Пробка из людей: туристы стоят в гигантских очередях, чтобы попасть в горы Краснодарского края

Очередь в Гуамское ущелье. Фото: кадр видео Инна Неко

Осень раскрасила природу Краснодарского края во все оттенки желтого и бордового. Такое в этих широтах бывает не часто. Поэтому гости и жители региона сменили на время свои предпочтения, поехав не к морю, а в горы.

- Мы приехали в Гуамку и поняли в очередной раз, что, видимо, все очень по вкусам схожи, - смеется жительница Краснодара Татьяна.

Женщина рассказала, что в очереди на экскурсию по железной дороге на мини-поезде они простояли не меньше часа.

- Там дети маленькие, огромное количество желающих, - говорит она.

Отказаться от простоя в гигантской очереди, значит, преодолеть несколько часов пути из Краснодара (кто-то ехал дальше) зря.

За такими пейзажами едут туристы Фото: Евгения ОСТРАЯ

- Никто не уходит, конечно, раз уж приехали, стоят, - продолжает Татьяна.

Напомним, на Кубань вновь надвигается похолодание. Уже к середине недели температура воздуха рухнет сразу на 20 градусов.