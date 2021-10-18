Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 18 октября 2021 года: самыми зараженными городами стали Новороссийск и Краснодар

Заболеваемость не падает
Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 18 октября 2021 года. В ковид-госпиталях региона снова почти нет свободных мест, а число зараженных не снижается. 16 октября за сутки умерли от COVID рекордное количество кубанцев - 41 человек.
Самими зараженными коронавирусом за сутки стали Новороссийск, Краснодар и Сочи. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
- В городе-герое зарегистрировано 45 новых заболевших, в Краснодаре - 43, в Сочи - 18, - пояснили в оперштабе.
В целом в регионе статистика за сутки увеличилась еще на 252 инфицированных коронавирусом.
По-прежнему, по словам эпидемиологов, не умирает от коронавируса тот, кто сделал прививку.
КОНКРЕТНО
Коронавирус в Краснодаре 18 октября 2021
В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировали 43 заболевших.
Коронавирус в Анапе 18 октября 2021
В Анапе положительный тест на коронавирус получили 9 человек.
Коронавирус в Сочи 18 октября 2021
В Сочи COVID-19 подтвердился у 18 жителей.
Коронавирус в Геленджике 18 октября 2021
В Геленджике за последние сутки не выявлено заболевших.
Коронавирус в Туапсе 18 октября 2021
В Туапсинском районе за минувшие сутки не выявлено инфицированных.
Коронавирус в Ейске 18 октября 2021
В Ейском районе коронавирусная инфекцией не заболел ни один человек.