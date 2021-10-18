«ЮгСтройИнвест» получил Золотой знак «Надежный застройщик России»

Фото: ГК «ЮгСтройИнвест».

По итогам года группу компаний «ЮгСтройИнвест» наградили Золотым знаком «Надежный застройщик России». Подведение итогов работы строительных компаний прошло в конце прошлой недели. Лучшие удостоились главной общественной награды в сфере жилищного строительства.

Группа компаний «ЮгСтройИнвест» получила Золотой знак уже в пятый раз. Застройщик был отмечен за работу сразу в трех городах: Ставрополе, Краснодаре и Ростове-на-Дону.

Престижную награду присуждают по результатам гражданского и государственного контроля. Награду получают строительные компании, которые защищают интересы дольщиков и сдают дома точно в срок.

Фото: ГК «ЮгСтройИнвест».

В Краснодаре ГК «ЮгСтройИнвест» реализует масштабные проекты, которые располагаются в развитых районах города. В шаговой доступности от парка Галицкого и стадиона «Краснодар» компания строит микрорайон «Губернский». А рядом с «Красной Площадью» активными темпами возводится семейный квартал «Достояние».

Заместитель генерального директора группы компаний «ЮгСтройИнвест» Алексей Иванов с благодарностью принял награду и прокомментировал получение престижной премии: «Сейчас рынок недвижимости находится на подъеме, во многом благодаря господдержке. Когда предложений много, на первый план выходит надёжность застройщика. Для нас надёжность — основной принцип в работе. Мы прикладываем много усилий, чтобы оправдать доверие дольщиков и создать для них лучшие условия».

«Надежный застройщик России» — не первая награда, которую получил «ЮгСтройИнвест» в текущем году. Ранее жюри престижной премии Urban Awards 2021 отметило работу компании в трех городах: Краснодаре, Ставрополе и Ростове-на-Дону.

Уже 18 лет коллектив группы компании «ЮгСтройИнвест» под руководством генерального директора Юрия Иванова строит комфортные микрорайоны. Всего компания ввела в эксплуатацию около 4,5 миллионов квадратных метров жилья и построила более 200 домов. Также «ЮгСтройИнвест» уделяет большое внимание формированию комфортной городской среды в своих микрорайонах и создает всю необходимую социальную инфраструктуру. Всего компания построила 15 детских садов и 5 школ.