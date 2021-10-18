Об угрозе взрыва объявили дорожники после ДТП с газовозом в Сочи

Фото: Упрдор "Черноморье"

ДТП с газовозом произошло в Лазаревском районе Сочи. Недалеко от санатория «Белые ночи» автомобиль занесло при входе в поворот. Есть угроза взрыва. Об этом сообщили в Упрдор «Черноморье».

- В районе микрорайона Лоо случилась авария с газовозом, в котором находится пропан. Произошла разгерметизация цистерны, - рассказали "Комсомольской правде" - Кубань" дорожники.

Фото: Упрдор "Черноморье"

В настоящее время движение на подъезде к месту ДТП остановлено в обоих направлениях - в центр Сочи и на Джубгу. К устранению возможных последствий в район случившегося стягиваются все экстренные службы.

- В 11:30 установлено, что из поврежденной цистерны существует утечка газа. Подразделениями организована работа по обеспечению пожарной безопасности. К ликвидации последствий привлекается 14 человек личного состава, 5 единиц техники, из них 4 человека личного состава, 1 единица техники от МЧС России, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: Упрдор "Черноморье"

По предварительным данным, водитель не пострадал. Скапливаются автомобильные заторы. Поэтому водителей попросили воздержаться от поездок в данном направлении.

Дорожники опубликовали фотографии с места аварии. На кадрах видно, как белые сгустки газа выходят из-под цистерны прямо на дорогу. Рвануть пропан может при малейшей искре. В связи с этим специалисты работают на месте с максимальной осторожностью.

Ранее сообщалось, что в Адыгее в ответвление Чибийского канала упала цистерна, перевозившая нефтепродукты. Водитель погиб. Последствия аварии устраняли экстренные службы.

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