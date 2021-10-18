Полицейские задержали самого опасного преступника, сбежавшего из психбольницы Краснодара

Самого опасного преступника поймали

В Краснодаре задержали третьего мужчину, сбежавшего из специализированного лечебного учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

- Стешенко Виталий, 22 сентября 1981 года рождения, возвращался домой, - отвечает на вопросы оперативников сбежавший из психушки мужчина.

40-летний Виталий Стешенко был осужден за тройное убийство и проходил лечение принудительно. Его искали почти неделю, вычислили после кражи велосипеда.

- Сотрудники полиции совместно с бойцами Росгвардии задержали мужчину, сбежавшего из психбольницы, на улице Крупской города Курганинска. Стражи порядка проверяли сообщение о хищении велосипеда, который пропал у здания местной художественной школы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В ведомстве также добавили, что в Курганинск мужчина приехал попутным транспортом. Велосипед планировал продать, его изъяли и отдали хозяину.

Известно, что Виталий Стешенко, как и другие сбежавшие пациенты, направлялся в сторону дома. В ориентировке было отмечено, что он проживает в одной из станиц Курганинского района.

- В ближайшее время мужчина будет возвращен в специализированное лечебное учреждение города Краснодара, - отметили в полиции.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что 13 октября из психбольницы сбежали трое. 20-летний Никита Житников, 25-летний Эрик Иванчук и 40-летний Александр Стешенко улизнули глубокой ночью, но до утра никто не кинулся их искать. Все трое были в больничном - пижамах и тапках. Но на улицах города в это время - ни души, и наряд беглецов не вызвал подозрений.

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