Синоптики рассказали, когда в Краснодаре исчезнет смог

Фото: кадр из видео.

Пелена, которая ежегодно опускается на кубанскую столицу, всерьез тревожит жителей. Ведь дымка не рассеивается с прошлой недели. Неприятный запах чувствуют горожане сразу в нескольких микрорайонах. Синоптики рассказали, как долго нам придется еще дышать гарью.

- Недавно мы публиковали, что в Краснодарском крае наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия, - говорят в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Из-за этого загрязняющие вещества плохо рассеиваются и накапливаются в приземном слое атмосферы.

Как объясняют метеорологи, туманы, ослабление скорости ветра, штиль - все это препятствует тому, чтобы воздух стал чище.

- Кроме того, к неблагоприятным явлениям относится и образование задерживающих слоев инверсии температуры. Это атмосферное явление, при котором температура с высотой не падает, а наоборот, растет, - объясняют в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Для воздуха давление при фиксированном объеме находится в обратной зависимости от температуры. Поскольку при температурной инверсии с увеличением высоты температура возрастает, значит, давление воздуха снижается и уменьшается его плотность.

Из-за этого температурная инверсия препятствует перемешиванию воздуха в нижних слоях атмосферы. Это, в свою очередь, приводит к накоплению загрязняющих веществ в приземном слое.

По словам синоптиков, в такие периоды концентрации примесей в воздухе могут резко возрасти.

- Чтобы не допускать возникновения высокого уровня загрязнения воздуха, необходимо кратковременное сокращение выбросов предприятиями, - рекомендуют в Краснодарском гидрометцентре.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Краснодар в дыму: почему город душит смог

Дымка накрыла разные районы во второй половине дня (подробнее)

«Все в чёрном дыму»: на Кубани небо покрылось чёрной пеленой из-за сжигания рисовой соломы

Остатки рисовых стеблей в регионе жгут каждый год (подробнее)