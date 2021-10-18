В Новороссийске найден пропавший 3 дня назад 15-летний подросток

Фото: Олег Золото

В Новороссийске найден пропавший 15-летний подросток. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Несовершеннолетний ушел из дома накануне, 15 октября, предварительно ребенок выключил телефон.

- Пропавший найден, жив. Доставляется к следователю, - говорится в сообщении пресс-службы.

Пропавшего подростка искали несколько дней, для этого задействовали полицию и волонтеров поискового отряда «Лиза Алерт». Поиски начались после обращения мамы, которая утром не обнаружила сына дома, в поселке Верхнебаканском по улице Ленина.

Семья 15-летнего пропавшего недавно переехала на Кубань из Иркутской области. Как сообщалось, несовершеннолетний был недоволен сменой места жительства, что, возможно, и стало причиной поступка.