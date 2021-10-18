Шесть лет за смерть школьницы получил бывший краснодарский полицейский

Шесть лет за смерть девушки под колесами его авто получил бывший краснодарский полицейский

Советский районный суд Краснодара окончил рассмотрение уголовного дела , возбужденного в отношении Соловьева Алексея. Бывшего полицейского обвиняли в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Обвинения усугублял тот факт, что Соловьев покинул место ДТП.

- Суд счел вину подсудимого доказанной. Соловьев А.А. признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года и 6 месяцев, - зачитал вердикт судья.

На лице осужденного каменная маска, он явно рассчитывал на более мягкий приговор. Признал вину, в последнем слове, заявил, что сожалеет о случившемся, попросил прощения у потерпевших и обратился к суду с просьбой проявить снисхождение. Но в слова раскаяния семья погибшей девушки не поверила. Холодное сердце и расчетливый ум бывшего сотрудника патрульно-постовой службы стоили жизни их дочери Алисы К. (имена здесь и далее изменены - Авт.).

Совершив аварию, полицейский пытался использовать свое служебное положение и уйти от ответственности

Смертельная автоавария случилась в станице Старокорсунской год назад. Группа школьниц переходила дорогу по пешеходному переходу. В какой-то момент на горизонте появилась машина, которая летела с огромной скоростью. На всем ходу автомобиль снес 16-летнюю девушку. Ударом ее тело отбросило на несколько метров. Обезумевшие от шока подруги стали звать на помощь прохожих. Виновник же аварии вдавил в пол педаль газа. По словам свидетелей ДТП, водитель даже не остановился, чтобы увидеть, что же он натворил.

- Девочка не двигалась и была без сознания. Мы вызвали скорую, но понимали, что, похоже, уже поздно. Когда медики приехали на место, то сразу зафиксировали смерть, - рассказал «КП» - Кубань» очевидец.

Пока врачи бились над изломанным телом девушки, пытаясь ее реанимировать, Алексей Соловьев пытался избавиться от машины. Полицейские, которых подняли на розыск виновника аварии, обнаружили мужчину на станции техобслуживания. Как следует из протокола дела, он, испугавшись последствий, приехал в автосервис своего знакомого, где снял с машины поврежденные детали: лобовое стекло, бампер, гос. номера и сжег их в бочке с мусором. Затем вызвал эвакуатор, на который погрузил свой автомобиль, накрыв его тканью. Увидев на пороге гаража полицейский патруль пытался все решить особым способом: стал размахивать удостоверением сотрудника управления МВД по г. Краснодару. 24-летний полицейский был уверен- ему все сойдет с рук.

После внутренней проверки полицейского уволили из-за поступка порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел.

В качестве компенсации морального вреда с подсудимого в пользу потерпевших взыскано 1, 5 миллиона рублей. Приговор в законную силу не вступил.