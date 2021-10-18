Рой Джонс открыл свою школу бокса для детей в Сочи

Еще до появления звезды на подиуме дворца спорта ребята разминались.

- Я в боксе уже 3 года, - говорит паренек Богдан Гречушкин.

– Рой Джонс мой кумир, у него отличный боковой справой...

- А твой любимый удар?

- Справа, боковой…

Юные боксеры с нетерпением ждали появления кумира. Легендарный Рой Джонс приехал в «Сириус», чтобы позаниматься с юными воспитанниками в рамках программы «Путь к абсолютной победе». Это социальный проект, который инициировал сам абсолютный чемпион мира в полутяжёлой весовой категории. Его поддерживает также благотворительный фонд +7 и «Академия бокса».

Чемпион мира в средней, второй средней, полутяжёлой, в первой тяжёлой и тяжёлой весовых категориях Рой Джонс. По всей России легендарный спортсмен ищет юных и талантливых боксеров, которым потом дает путевку в жизнь. Проект стартовал в 2019 году и собрал 700 участников. Из них 30 финалистов сейчас тренируются в «Сириусе» в Сочи. Рой Джонс вышел на подиум и устроил мастер-класс не только финалистам проекта, но и сотням ребят из спортивных секций и школ Сочи. Юные боксеры повторяли движения кумира и в этот момент были сами «как Рой Джонс». Чемпион хвалил юных боксеров, цепким взглядом, выделяя самых-самых.

Ребята технично повторяли удары своего кумира

- Моя задача дать базу юным боксерам, - говорит Рой Джонс. С ребятами он общался через переводчика. - И я не хочу, чтобы они были на меня похожи. Они должны понять, что к цели надо идти своим путем. И запомнить главное они все - чемпионы!

- Вы знаете российских боксеров? – спросил кто-то из ребят у спортсмена.

- Да, - это Костя Дзю, - ответил Джонс.

.- А ваш кумир в боксе? - Мухамед Али.

По боксерским титулам Рой Джонс достиг уровня своего кумира. Он один из самых заметных звезд профессионального бокса.

Джонс родился в США, в семье с боксерскими традициями. Отец Роя выступал на профессиональном ринге и занимался тренерской деятельностью. В 5-тилетнем возрасте Джонс-младший начал тренировки под руководством папы в небольшом сельском клубе, а в 10 лет участвовать в соревнованиях, побеждая старших и более «тяжелых по весу» соперников. В 11 лет Джонс выиграл турнир «Золотые перчатки», на котором побеждал последующие 4 года, после этого стал победителем юниорских Олимпийских игр, а 1988-м завоевал серебро на Олимпиаде в Сеуле.

- Запомните, вы все чемпионы! – постоянно говорил мальчишкам и девочкам легендарный боксер, а они технично повторяли удары своего кумира.

Сегодняшняя тренировка продолжалась больше часа. Рой Джонс продолжит тренировать участников своего проекта, а в финале через неделю выберет трех победителей, помогая им проложить свой звездный путь в боксе.

В Сириусе под руководством Роя Джонса ребята будут тренироваться до 22 октября

После открытой тренировки Рой Джонс поехал на экскурсию по Сочи. Он побывал в морпорту, прогулялся по городу и заглянул в один из известных на курорте ресторанчиков. Скоро он вернется домой, но в Сочи теперь намерен бывать часто - у него тут теперь школа бокса.

«Путь к абсолютной победе» – проект по поиску и поддержке юных и талантливых российских боксеров. В 2019 году его финалистами стали 30 детей от 10 до 17 лет из Сибирского федерального округа, а также Москвы и Московской области. Всего в проекте участвует 700 молодых спортсменов.

В Сириусе под руководством Роя Джонса ребята будут тренироваться до 22 октября.