Мозаичный снег в Краснодарском крае: когда ждать в регионе

Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В ближайшие дни на территории Краснодарского края ожидается небольшое снижение температуры. После теплых погожих деньков, которые были больше похоже на прохладное лето, в регионе вновь установятся низкие отметки. Связано это с воздушными массами, которые повлияют на погодные условия на юге страны. Более того, местами прогнозируют зимнее настроение. Узнали, где ждать мозаичный снег в Краснодарском крае.

Прямо сейчас на Кубани золотая осень. Особенно красиво наблюдать, как "горят" листья в горной местности. Именно там кроны деревьев полыхают яркими красками. Но уже 19 октября там внезапно нагрянет зима.

Как сообщает метеослужба горнолыжных курортов Сочи, на отметках выше 2000 метров, ощутимо похолодает.

- Ночью столбики термометров понизятся до отрицательных значений, а днем будут колебаться около нулевой отметки, - говорят синоптики.

При таком пограничном состоянии воздуха вперемешку с дождем не исключается и вероятность выпадения небольшого мокрого снега, которого называют мозаичным. Формирования снежного покрова не произойдет. «Белые мухи» будут таять еще в воздухе и носить символический, локальный, скоротечный характер.

При этом на маленьких высотах температура будет выше - порядка 10-13 градусов выше нуля, потому здесь ожидается дождь.

Что касается остальной территории края, то снег также возможен в предгорьях. В ночные часы возможно выпадение снега в Мостовском, Лабинском районах. Однако, скорее всего, он будет кратковременным - наутро жители зимнюю сказку не увидят.

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