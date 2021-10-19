«Девушки в белом, поливайте себя водой»: в парке Галицкого киношники сняли эпизоды эротического сериала

Съемочный процесс. Фото: Юлия Чубакова

В Краснодаре киношники развернули свои декорации в парке Галицкого. Несколько дней они снимали сериал под рабочим названием «Два холма». Суть его такова: он повествует о мире, в котором почти все мужское население вымерло из-за биологической войны. Отныне миром правят женщины. Они размножаются с помощью искусственного оплодотворения, объединяются между собой в сообщества, строят экогородки и создают новую реальность. В этом мире нет никаких ограничений. Девушки имеют право заниматься абсолютно всем, чем они захотят.

Фото: Юлия Чубакова

Однако эту размеренную матриархальную жизнь могут нарушить выжившие мужчины и преданные им женщины, которые ведут отшельнический образ жизни. Они скитаются по заброшенным мегаполисам и наслаждаются свободой. Кульминацией всего сериала является встреча людей из разных миров.

Работают над ним создатели «Кухни», «Холопа» и «Богатыря». В нем снимаются Владимир Епифанцев, Анна Снаткина, Жанна Эппле, Андрей Скороход, Пелагея Невзорова из сериала «Улица» на ТНТ, а также Филипп Бледный из «Папиных дочек» и Никита Кологривый, который играл в фильмах «Майор Гром: Чумной Доктор», «Зоя», «Девятаев».

Но в тот день в Краснодар приехали не все. Замечены были лишь Пелагея Невзорова, Жанна Эппле и Никита Кологривый. Пригласили и обычных краснодарцев. Роль у горожан был самая простая - в массовке. Нужно было просто сидеть на определенном фоне.

В массовку попала и корреспондент «Комсомолки».

Первый опыт

Специального отбора не проводилось. Буквально через несколько минут после того, как я оставила заявку на электронной почте, меня добавили в общий чат в одном из мессенджеров. Назывался он просто - «Жительницы». Собственно, это и была роль, на которую набирали массовку. В этом чате состояло более 200 девушек и нам надо было играть обычных девушек – жительниц большого города. Первые несколько часов чат был закрыт. Стояла тишина. Писать могли только администраторы. Но потом чат все же открыли и объявили о наборе группы для ближайшего съемочного дня. Требовалось набрать 60 девушек. Сделать это оказалось достаточно просто - желающих попасть в кадр к режиссеру Дмитрию Грибанову было много. Девушки устроили в чате настоящую СМС-битву: они то и дело печатали свои фамилии, желая занять заветное местечко, и бесконечно перебивали друг друга. В чате воцарился настоящий хаос.

Фото: Юлия Чубакова

Спустя несколько часов список все же наполнился фамилиями, и организаторы огласили главные требования к актрисам: их кожа должна быть увлажненной, а волосы - чистыми. Также девушек предупредили о том, что им необходимо взять с собой тушь и прихватить паспорт (для подписания соглашений). Встречу с массовкой назначили на 7:30 утра. Отметили организаторы и продолжительность съемочного дня - он продлится 12 часов, до 19:30 вечера. За этот труд "актрисам" полагается вознаграждение - выплата 1000 рублей.

От гримерки до съемочной площадки - часы ожиданий

Девушки, попавшие в список, приехали в строго назначенное время. Я в том числе. Несмотря на утренний холод и недосып, настроение у всех было отличное. “Актрисы” взволнованно щебетали о предстоящих съемках и делились друг с другом своим съемочным опытом. Девушки выстроились в длинную колонну перед киношными палатками и фургончиками. Простоять в этой очереди к костюмерам пришлось долго, часа 2-3.

Фото: Юлия Чубакова

Наряды, которые нам выдали, были белого или бежевого цвета: у кого-то это были платья, у кого-то - брючные костюмы, а у кого-то облегающие комбинезоны. Главное требование к вещам - надевать их без верха от нижнего белья. Это, несомненно, вызвало небольшие сомнения, ведь нас об этом никто не предупреждал. Но деваться было некуда. Пришлось снимать.

Следующий шаг к созданию образа - грим. По соседству с черной палаткой, в которой мы переодевались, стоял вагончик - прямо как в фильмах! Там профессиональные визажисты наводили красоту "актрисам второго плана": накладывали им легкий тон и аккуратно укладывали волосы. А некоторым девушкам - тем, у которых был яркий маникюр, - визажисты перекрывали ногти лаком нейтрального цвета.

Фото: Юлия Чубакова

Когда всех девушек собрали, организаторы повели их в амфитеатр. И тут нам пришлось просидеть несколько часов: сначала из-за того, что режиссеры снимали на площадке другую сцену, потом - из-за внезапно наступившего обеда.

- Все на площадку! – наконец-то позвали нас на съемки. Это случилось где-то через час.

Режиссер Дмитрий Грибанов расставил девушек по периметру всей площадки, а его помощники начали нам объяснять: «Представьте, что вам очень страшно, за вами гонится страшный человек. Вы убегаете от него и кричите. Если он вас догонит - то заберет с собой. Играйте страх. Не улыбайтесь».

Задача была ясна.

- Свет. Камера. Мотор, - скомандовал режиссер и девушки ринулись бежать по заданным траекториям. Началось настоящее месиво. “Актрисы” то и дело сталкивались друг с другом, сносили своих коллег по съемочной площадке с ног и кричали на весь парк.

Режиссер картины Дмитрий Грибанов. Фото: Юлия Чубакова

Играть страх, кстати, не пришлось. За нами, действительно, бежал актер в грязной, порванной одежде. Вид у него был устрашающий и маниакальный.

На наши крики сбежалась приличная толпа зевак. Люди, гуляющие в парке, расположились на пригорке и начали наблюдать за съемочным процессом, снимая нас на камеры своих смартфонов. Признаться честно, ощущение в этот момент было довольно странное - будто ты находишься в зоопарке, сидишь по ту сторону вольера.

Сняли эту сцену мы лишь с пятого дубля. Дальше помощники режиссера отобрали группу начинающих "актрис" и повели их сниматься в следующей сцене. По какому принципу отбирали девушек - непонятно до сих пор. К счастью или к сожалению, но в эту группу я не попала.

Пелагея Невзорова и Ольга Веникова на съемочной площадке. Фото: nevzoria

Однако в тот съемочный день некоторым девочкам все-таки пришлось сыграть более серьезные и, прямо скажем, откровенные роли. Им пришлось обливать себя водой. Делали они это в просвечивающих спортивных костюмах. Поэтому сериал, который носит символичное название «Два холма», наверняка, выйдет в прокат под возрастным цензом "18+".

Более того, в некоторых эпизодах прозвучат откровенные диалоги про «ландыши» - игрушки для взрослых. Однако отметим, что ни в одном объявлении не было сказано про направленность сериала.

Такое количество девушек, которых набрали для массовки, оказалось не случайным. Сериал «Два холма» ведь про дам, среди которых нет мужчин.

Наша “смена” закончилась раньше установленного времени - нас отпустили в 6 часов вечера. После этого мы вновь направились на “базу”. Там мы стянули с себя белые костюмы и наконец-то переоделись в свою одежду. Ну затем нас пригласили в соседний вагончик для того, чтобы выдать деньги. Заработанная тысяча оказалась в кармане. "Стоп. Снято” - кажется, крутилось в голове у каждой "актрисы". День выдался насыщенным.

Из Краснодара киношники уедут в Москву - там продолжатся съемки сериала. По предварительным версиям, в прокат он выйдет весной 2022 года.