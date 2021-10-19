Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 19 октября 2021 года: самыми зараженными городами стали Сочи и Краснодар

Вакцинация от COVID-19 может спасти жизнь Фото: Олег УКЛАДОВ

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 19 октября 2021 года. Болезнь поразила 171 женщину и 83 мужчин. В том числе заболели 45 детей. Самому юному пациенту всего 6 месяцев, малыш заразился COVID-19 от своих непривитых родителей.

Самыми зараженными коронавирусом за сутки стали Краснодар и Сочи. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

В краевом центре заразились 55 человек, в курортном Сочи – 35, - пояснили в оперштабе.

С начала пандемии на Кубани коронавирус подтвердился у 78 095 человек, включая 5332 ребенка. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения – 1374. 103 пациента находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 7 – на ЭКМО.

95% всех госпитализированных не посчитали нужным сделать вовремя прививку от COVID-19. Только вакцинация, по словам медиков, может служить гарантией того, что человек или не заболеет, или заболевание будет проходить в более легкой форме.

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