Кто проглотил «Кубанские деликатесы»?

Все произошедшие события привели к прекращению нормальной производственной деятельности «Кубанских деликатесов», но шанс сохранить завод еще есть.

Завод «Кубанские деликатесы» в Славянске-на-Кубани долгие годы был одним из лидеров производства консервированных овощей в крае. Причем продукцию завода покупали жители всей страны. Однако сегодня Краснодарский край может потерять «Кубанские деликатесы».

На предприятии ввели наблюдение. Уже второй год конвейеры простаивают. Это привело к тому, что работы лишились десятки жителей Славянска-на-Кубани. Кто и как разорил успешное предприятие, которое еще три года назад снабжало качественной кубанской продукцией десятки регионов России и готовилось к выходу на внешний рынок, подробнее в нашем материале.

Взгляд в историю

Иван Радченко учредил ООО «Кубанские деликатесы» в 2003 году. Развиваться предприятие стало с 2007-го, после того как его партнером стал Владимир Скрипка. Каждый из них владел заводом в равных долях. На Южном Урале предприниматели так же совместно развивали металлообрабатывающий завод ЗАО «БЗРП».

Как утверждает Владимир Скрипка, только им было вложено в реализацию проекта в Славянске-на Кубани более 200 млн рублей собственных средств. Более того, он лично вел проект по строительству и запуску предприятия, будучи его генеральным директором.

С 2013 года Владимир Скрипка вплотную занялся проектами в других регионах. Поэтому гендиректором «Кубанских деликатесов» собственники назначили наемного менеджера - Дмитрия Федорова.

Работа на заводе кипела. В год «Кубанские деликатесы» выпускали более 13 млн банок. Предприятие нарастило обороты до 240 млн рублей в год, завоевывало медали на международных выставках, и первым среди кубанских предприятий этой отрасли получило международные сертификаты на свою продукцию.

По словам Владимира Скрипки, собственники планировали строительство нового цеха, где должны были установить современное итальянское оборудование. В перспективе был выпуск продукции на экспорт.

Как утверждает Владимир Скрипка, только им было вложено в реализацию проекта в Славянске-на Кубани более 200 млн рублей собственных средств.

Доверительное управление

Изменения начались осенью 2018 года. Иван Радченко, с которым у Владимира Скрипки сложились не только деловые, но и дружеские отношения, тяжело заболел. Потому он передал свою долю в «Кубанских деликатесах» в доверительное управление АО «РАНД», учрежденное его сыном и наследником Антоном Радченко. Партнера об этом в известность не поставили. А соответствующая запись в ЕГРЮЛ была внесена только в июле 2019-го - лишь после смерти Ивана Радченко.

Именно в это время у «Кубанских деликатесов» начались серьезные финансовые проблемы. В заявлении, которое Владимир Скрипка направил в ГУ МВД России по Краснодарскому краю, указано, что 2018-й год предприятие завершило с большим убытком - 28,6 млн рублей. А потери за первое полугодие 2019-го превысили 28,4 млн рублей. Причем тот факт, что эти убытки получены в тот момент, когда предприятием руководил Дмитрий Федоров, были подтверждены во время разбирательств в арбитраже. Бухгалтерскую отчетность менеджеры предоставили только в суде.

Владимира Скрипку с июня 2019-го физически не пускают на территорию завода. Более того, ему до сих пор не предоставили в полном объеме документы о финансово-хозяйственной деятельности предприятия, половиной которого он владеет на законных основаниях.

При этом от лица второго собственника его «доверительные управляющие» через суд попытались взыскать с Владимира Скрипки и его сына те самые убытки - более 56 млн рублей.

Стоит сказать, что в СМИ также тиражировалась информация, что на средства семьи Скрипки наложен арест, а Владимир и его сын объявлены в федеральный розыск. Вот только искать никого не пришлось - Владимир и Ярослав Скрипка сами обратились в СК России и сообщили следственным органам всю информацию.

Разбирательства длились 1,5 года. В конце концов, в июле 2021-го арбитражный суд апелляционной инстанции поставил точку в этом деле. Фемида постановила - Владимир и Ярослав Скрипка непричастны к причинению убытков своему предприятию.

Многие, кто далек от юридической сферы, считают спор хозяйствующих субъектов сложным. Правда, если перенести эту ситуацию в житейскую плоскость, то все очевидно. Так, владелец дома нанял помощницу, которая должна была вести хозяйство. Но через время работница не только распродает чужое имущество, но и не пускает хозяина в собственный дом, при этом в суде пытается доказать, что тот сам у себя ворует.

Силовые методы

Ситуация действительно выглядит абсурдной. Однако Владимир Скрипка не стал опускать руки. Узнав об убытках, первым делом он собрал Совет директоров, чтобы сменить гендиректора Федорова, при котором предприятие пошло ко дну. Новым руководителем предприятия был назначен Александр Блинков, а позднее - Анатолий Иванов.

Да, потом решение Совета директоров от 1 июля 2019 года признали недействительным. 29 ноября 2019 года Арбитражный суд Краснодарского края решил, что при его проведении был допущен ряд процессуальных нарушений.

И все же до вынесения постановления суда решение Совета директоров было обязательным к исполнению для всех сотрудников компании. Но менеджеры «Кубанских деликатесов» и управляющая компания «РАНД», похоже, решили этому документу не следовать. Вновь назначенных руководителей их охрана не пускала ни на территорию предприятия, ни в офисы.

А 4 октября 2019-го в Славянске-на-Кубани случилось громкое ЧП - на консервном заводе произошла перестрелка. Тогда вооруженную стычку охраны представителей двух владельцев завода окрестили «рейдерским захватом». Правда, кто и кого захватывает, так и осталось неясным. Большинство СМИ транслировало версию событий, изложенную лишь со слов наемных менеджеров. Однако «КП» - Кубань» публиковала и другую версию произошедших событий, изложенную одним из владельцев. Многочисленные попытки Владимира Скрипки встретиться, пообщаться по телефону, по электронной почте и другим средствам коммуникаций лично с Антоном Радченко с лета 2019-го остаются безуспешными. И на территории завода, и на судебных заседаниях, и в информационном пространстве все время вместо него - доверенные лица. Никаких публичных высказываний непосредственно от нынешнего владельца половины доли «Кубанских деликатесов» так и не прозвучало.

- Меня обвиняют в рейдерском захвате своего же бизнеса и только потому, что я хотел защитить и защищаю предприятие, собственником которого я являюсь, в развитие которого вложил свои силы, душу и средства, не испугался угроз и не поддался на шантаж, отказался от продажи своей доли «за копейки», - говорит Владимир Скрипка.

Судебные разбирательства по поводу перестрелки на территории консервного завода все еще не окончены. Правоохранителям были предоставлены видеоматериалы и заключения экспертиз о том, что по доверительному управляющему доли Скрипки и прибывшим с ним лицам велась стрельба из огнестрельного оружия, а в сторону, где находились производившие выстрелы администраторы организации, с которой у завода в лице Федорова заключен договор на охрану, - из травматического пистолета.

При этом ранения получили обе стороны - но, к счастью, серьезно никто не пострадал.

Сухой остаток

Суд в конечном итоге должен дать объективную оценку тем событиям, что произошли в Славянске-на-Кубани. Однако для «Кубанских деликатесов» они уже обернулись тяжелыми последствиями - привели к прекращению нормальной производственной деятельности.

Владимир Скрипка полагает, что наемные менеджеры могли произвести вывод активов и подготовить преднамеренное банкротство предприятия. Поэтому он обратился в ГУ МВД по Краснодарскому краю, чтобы компетентные органы начали разбирательства.

- Как мне известно, АО «РАНД» на сегодняшний день выведено из-под российской юрисдикции, зарегистрировано в Сингапуре, хотя ее бенефициарами являются граждане России, - говорит Владимир Скрипка.

Именно эту информацию, а также предполагаемую схему вывода в оффшоры средств ООО «Кубанские деликатесы» и ЗАО «БЗРП», Владимир Скрипка озвучивает в заявлении и просит провести проверку ГУ МВД по Краснодарскому краю (в распоряжении редакции имеется заявление. - Прим.).

К сожалению, ни это, ни полсотни других обращений бизнесмена в правоохранительные органы, а также в федеральные, региональные и муниципальные органы власти пока остаются без должного внимания. Инвестор, который практически с нуля создал современное предприятие и новые рабочие места на Кубани, так и не получил защиту.

Владимиром Скрипкой уже предприняты меры по погашению долгов завода, чтобы предприятие продолжало жить и развиваться в память его сотрудничества с Иваном Радченко. Еще не все потеряно. Шанс сохранить «Кубанские деликатесы» есть. Для этого завод необходимо вернуть в руки рачительных хозяев.