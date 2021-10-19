Губернатор Кондратьев предложил поддержать виноделие из автохтонных сортов винограда

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Выращивание сортов винограда местной селекции необходимо поддержать. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на десятом Всероссийском Саммите виноделов. В нём также принял участие министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

По словам главы региона, только 65% саженцев, применяемых при закладке новых виноградников на Кубани, являются отечественными. Остальные закупаются из Австрии, Италии, Франции, Сербии и других стран. Для того, чтобы исправить эту ситуацию, Кондратьев предложил субсидировать местные питомники: как их закладку, так и оснащение. «Автохтонные сорта придают неповторимый собственный вкусовой букет. Уверен, что развитие виноградарства на основе сортов местной селекции станет визитной карточкой кубанского и российского виноделия», - отметил он.

В настоящий момент виноградоводы уже поддерживаются из бюджета. Так около 614 млн рублей пошли на поддержку этой сферы в регионе, притом 147,3 млн рублей были выделены из регионального бюджета. Субсидии могут покрыть часть затрат на закладку виноградников и уход за саженцами. Притом ежегодно в регионе закладывается 1,7 тысяч га новых виноградников. Все же имеющиеся на территории края виноградники занимают суммарную площадь в размере 28 тысяч га.

Инвентаризация земель, проведённая по поручению Кондратьева, выявила ещё порядка 50 тысяч га, пригодных к выращиванию на них винограда. Если использовать и их, то регион сможет давать до 40 млн декалитров вина в год.