Расстрелял троих в упор: невменяемый убийца сбегал из психбольницы в Краснодаре много раз

Фото: скрин видео

История побега трех пациентов психиатрической больницы в центре Краснодара взбудоражила весь город. В ночь на 13 октября 20-летний Никита Житников, 25-летний Эрик Иванчук, осужденный за мошенничество, и 40-летний Виталий Стешенко перерезали решетку на окнах и оказались во дворе спецучреждения. Они нашли брешь в ограждении больницы и вырвались на долгожданную свободу в пижамах и шлепанцах. Первых двоих полицейские нашли быстро, они просто отправились по своим домашним адресам. Самый опасный из них, уроженец станицы Константиновской Курганинского района, на воле пробыл дольше всех. По словам задержанных беглецов, Стешенко в то утро планировал направится в район дач по Ростовскому шоссе. Но обнаружили опасного пациента не там.

Почти пять суток Виталий Стешенко ехал на попутках до Курганинска строну родного дома. Но подвела кража велосипеда у местной художественной школы. Седого мужчину, так непохожего на человека с полицейских ориентировок, задержали тут же, а потом отправили обратно, в психиатрическую больницу в Краснодаре, где он находится более 10 лет на лечении.

На фото с ориентировки Виталия Стешенко трудно узнать. Фото: пресс-служба УМВД РФ по Краснодару

Виталий попал в спецучреждение после суда. А до этого убил двух человек и покушался на жизнь третьего. Все произошло в станице Константиновской в 2000 году, где Стешенко проживал с рождения. Тогда 19-летний парень украл у своего дяди ружье и патроны. А потом во дворе одного из домов стал палить в троих знакомых из-за личной неприязни. Одного положил выстрелом в живот, другому прострелил голову. Третьему, к счастью, удалось сбежать от шальной пули. После шутинга в станице Стешенко задержали.

- В 2003 году мужчина был признан невменяемым. Это доказали две медицинские экспертизы. Поэтому к нему были применены принудительные меры медицинского характера, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Как сообщалось ранее, это не первый случай, когда Стешенко бежал из психушки. В тот раз он также направился в родную станицу, но был возвращен в палату.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Побег из психбольницы: как трем опасным пациентам в Краснодаре удалось улизнуть из спецучреждения, минуя охрану

Корреспондент kp.ru побывала на месте дерзкого преступления (читайте далее)

Главврача психбольницы в Краснодаре уволили после побега опасных пациентов

14 октября Елена Бойко собрала вещи и передала дела (читайте далее)