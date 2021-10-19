Эксперты оценили, насколько опасен смог, окутавший Краснодар

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Сезон туманов на Кубани вроде как закончился. Но Краснодар продолжает окутывать пеленой. Город стоит в дымке с едким запахом. Особенно затянуло смогом восточную часть города.

Такая ситуация для кубанской столицы вовсе не новая. Дымка нависает над городом ежегодно. Это происходит из-за сжигания рисовой соломы.

Первый дымовой выброс в Краснодаре произошел в субботу, 17 октября. Тогда, по данным приложения «Эковизор», уровень загрязнения воздуха достиг показателя в 187. Люди забили тревогу: в городе нечем дышать, произошло высокое загрязнение.

Однако эксперты поспешили успокоить горожан: концентрация загрязняющих веществ в воздухе, несомненно, есть. Однако она не превышает допустимый уровень ПДК (Предельно допустимую концентрацию - Авт.) .

- В выходные, с 16 на 17 октября, в Краснодаре наблюдался комплекс метеорологических явлений: был штиль и плохая инверсия воздуха. Это и препятствовало рассеиванию загрязняющих веществ в атмосферу. Поэтому произошло накопление. Однако уровень ПДК все равно не был превышен, - рассказала в эфире радио “КП”-Кубань” заместитель начальника Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Инна Зубович.

Пал рисовой соломы в Краснодарском крае может продлиться до ноября. После сжигания в воздух попадают взвешенные вещества.

Отметим, что сжигание происходит легально. До 2017 года это было запрещено. Однако потом сжигание все-таки разрешили по той простой причине, что это - единственный действенный способ по утилизации рисовой трухи.

- Конкретного порядка по сжиганию рисовой соломы и четких правил никто не установил, - рассказал руководитель общественного проекта «Ясный Горизонт» Дмитрий Шевченко. - Поэтому многие фермеры поступаю так, как хотят, сжигают не только солому, но и тростник. Из-за этого, несомненно, страдают животные и птицы. Качество воздуха в крае тоже значительно ухудшилось. Мы наблюдаем значительный рост концентрации загрязняющих веществ. Показатели подскакивают до 200 микрограмм на кубический метр воздуха. Этот показатель превышает среднесуточную норму.

Для того чтобы предотвратить подобные ситуации, специалисты ищут новые способы ликвидации рисовой соломы.

- На сегодняшний день существует множество различных технологий по переработке рисовой соломы, - подтвердила Координатор общественного совета «Помоги городу» Елена Шувалова. - Их необходимо внедрять в Краснодаре и Адыгее, подписывать для этого необходимые соглашения.

Напомним, что нарушение требований пожарной безопасности при сжигании рисовой соломы грозит предупреждением, либо штрафом в размере от 2 до 3 тысяч рублей; для должностных лиц эта сумма составляет от 6 до 15 тысяч рублей; а для юридических лиц - от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.

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