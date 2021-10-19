В Абрау-Дюрсо назвали лучших виноделов России и обсудили будущее отрасли

Юбилейный саммит виноделов прошел в Абрау-Дюрсо. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Юбилейный, 10-ый, Всероссийский саммит виноделов состоялся в Абрау-Дюрсо. При беспрецедентном соблюдении всех противоэпидемических мер его гостями стали около тысячи профессионалов, приехавших обсудить проблемы и будущее отрасли.

Именно в Абрау-Дюрсо 150 лет назад начиналось российское виноделие. Прямо из погребов оно отправлялись на российский императорский стол и впервые – за рубеж.

В живописном поселке собрались тысячи виноделов. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

- Мы рады принимать у себя десятый, юбилейный Всероссийский саммит виноградарей и виноделов. Важнейшее отраслевое мероприятие очень символично проходит в Абрау-Дюрсо, где 150 лет назад зарождалось отечественное виноделие и где закладывались идеи объединения российских виноделов уже современной эпохи, — прокомментировал президент ГК «Абрау-Дюрсо» Павел Титов.

Сегодня одно из самых главных стремлений российского виноделия – стать конкурентоспособными на мировом рынке и вытеснить некачественное вино со своих. А для этого необходимо увеличивать площади под лозу. Да и сами саженцы хочется покупать, как заявили участники саммита, в отечественных питомниках, а не в Германии, Голландии и даже Сербии. Эти и другие задачи обсудили на саммите виноделы.

– За последние годы виноделие превратилось в одну из перспективных отраслей с господдержкой. За два года направлено 3,5 млрд рублей. Это сказывается на увеличении площади и урожаев. В прошлом году площадь виноградников составила 97 тыс. га. В этом планируется закладка еще 5 тыс. га. Знаковым стало принятие федерального закона «О виноградарстве и виноделии в РФ». Он закрепил существующие механизмы регулирования рынка и внес новые нормы. В планах – создание федерации виноградарей и виноделов. Надеемся, она заработает до конца года и займется, в том числе, продвижением российского вина, – сказал министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев по видеоконференцсвязи с участниками.

Активная поддержка со стороны минсельхоза на законодательном уровне помогает развивать одну из ведущих отраслей Кубани. Объемы поставок кубанского вина выросли с 84 до 419 тысяч декалитров в год. Согласно новому закону, теперь отечественное вино производят только из винограда, выращенного в России, а производители вынуждены были отказаться от закупок виноматериала из-за границы.

- Мы одними из первых полностью отказались от виноматериалов. Это стоило нам больших затрат. Но мы сознательно шли на это, чтобы качественно улучшить свое производство, - поделился опытом президент ГК «Абрау-Дюрсо» Павел Титов.

Виноделие переживает подъем в России. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Но для дальнейшего увеличения производительности нужно закладывать новые виноградники. А их площади в стране, по данным Союза виноградарей и виноделов РФ, пока ниже тех, что были до 1980 года.

- По известным причинам, виноградники были нещадно вырублены, и восстановить сейчас тот объем площадей, что был, очень непросто, - сказал председатель организации на саммите Леонид Попович.

Но важный шаг для этого уже сделан. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев инициировал защиту земель под виноградники от застройки на законодательном уровне. Весной депутаты ЗСК единогласно приняли новый закон. Теперь в регионе есть 50 тысяч гектаров земель для будущих виноградников.

– Мы приняли региональный закон о защите виноградопригодных земель. Тем самым защитили их, в первую очередь, от застройки. Более того – по инициативе края появился отдельный вид разрешенного использования земель «виноградарство». Сейчас на таких землях можно выращивать исключительно виноград, – сказал Вениамин Кондратьев во время саммита.

Винный дом "Абрау-Дюрсо" отмечает 150-летие Фото: Ева МУР

Кроме того, власти региона выступают за выращивание на Кубани автохтонных сортов винограда. То есть тех, из которых потом будет произведено узнаваемое по вкусу российское вино.

- В вашем вине есть ни на что непохожее сочетание вкусов. Русские виноделы, вы можете гордиться своим вином. Оно имеет неповторимый букет, - высказался на саммите один из самых известных винных критиков мира и давний друг российского виноделия Оз Кларк.

Кстати, он возглавил судейскую бригаду Большого международного дегустационного жюри в конкурсе на лучшие российские вина 2021 года.

«Кубки СВВР — 2021» получили пять напитков. Кроме того, были вручены и специальные призы.

Лучшим красным признали вино с ЗНМП «Сенной» выдержанное сухое красное «Саперави. 100 Оттенков Красного» 2017, производитель ОАО «АПФ «Фанагория».

В категории «Лучшее белое вино России» победило сухое белое «Дуэт» 2020 семейного предприятия «ГУСЕВЪ».

Лучшим классическим игристым стало вино с ЗГУ «Кубань» коллекционное брют белое «Империал Винтаж» 2016 русского винного дома «Абрау-Дюрсо». В номинации «резервуарное» победу одержало российское игристое вино с ЗГУ «Кубань» брют розовое «Абрау-Дюрсо Резерв» этого же производителя.

Кроме того, в числе победителей оказалось крепленое (ликерное) вино с ЗГУ «Крым» марочное десертное белое «Мускат белый Красного камня» 2018, изготовленное АО «ПАО "Массандра».

Специальные призы получили ликерное вино с ЗГУ «Крым» выдержанное белое «Солнечная Долина» 2002, АО «Солнечная Долина», как лучшее автохтонное.

Сухое белое «Дуэт» 2020 семейной винодельни «ГУСЕВЪ» признано победителем среди фермерских.

«Кубань-Вино» стало лидером по медалям за 10 лет.

Президент НО «Союз виноградарей и виноделов России» Леонид Попович получил специальный приз за вклад в развитие российского виноделия.

Помимо прочего, саммит – это возможность для молодых виноделов заявить о себе. И на мероприятии в Абрау-Дюрсо такая возможность снова у них появилась. После официальных переговоров, где решено было создать новую саморегулирующую организацию, все отправились на дегустацию вин в шатер на берегу уникального озера Абрау.

- Я сделал собственное вино, – признается участник Всероссийского саммита виноделов Андрюс Юцис. – Сначала 6 тысяч бутылок, потом 12, потом 15 тысяч. Есть динамика очень положительная, чтобы мы закладывали новые виноградники.

Площадь российских виноградников к 2030 году планируют увеличить на 35 процентов.