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Общество10 ноября 2021 18:05

Гран-при России: этап Формулы-1 в Сочи и круглые числа

По мнению экспертов, российский этап стал самым зрелищным за всё время своего существования
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Ливень вмешался в ход соревнований уже на этапе квалификации

Ливень вмешался в ход соревнований уже на этапе квалификации

Фото: REUTERS

Прошедший в Сочи этап Гран-при Формулы-1 подарил жаркую борьбу в непростых погодных условиях и несколько круглых чисел для ценителей статистики.

НЕОЖИДАННАЯ ТРОЙКА

Ливень вмешался в ход соревнований уже на этапе квалификации — утренние сессии были отменены. На подсыхающей трассе свои попытки успели совершить гонщики, в этом году остающиеся на вторых-третьих ролях. Лучшее время показал лидер «Макларена» Ландо Норрис. Вслед за ним на первой стартовой линии расположился Карлос Сайнс из «Феррари», который добился лучшего результата в карьере. Замкнул первую тройку в квалификации Джордж Рассел из «Уильмса».

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин продемонстрировал худшее время. На стартовой решётке он попал в последний ряд вместе с оштрафованным лидером сезона Максом Ферстаппеном.

БРИТАНСКАЯ ДУЭЛЬ

На старте гонки Норрис резво бросился вперёд, а Сайнса сзади поджимал Рассел. Испанцу помог слипстрим — воспользовавшись потоком воздуха, пилот «Феррари» вышел на первую позицию и долго лидировал. Однако ещё до первого пит-стопа Карлос потерял темп и вновь пропустил Ландо вперёд.

Борьба была жаркой

Борьба была жаркой

Фото: REUTERS

Льюис Хэмилтон, который до того находился в группе преследователей, провёл образцово-показательный отрезок на волне пит-стопов и вышел на второе место. Преимущество моторов «Мерседеса» дало о себе знать — отыгрывая по секунде на круге, британец за восемь кругов до финиша догнал соотечественника.

И вновь вмешалась погода. Во время очной дуэли началась морось. Семикратный чемпион мира отправился на пит-стоп, чтобы переобуться. Норрис решил рисковать и напрасно. Дождь усилился, Ландо едва входил в повороты. Хэмилтон же добрался до финишной черты, спокойно обойдя соперника и опередив ближайших преследователей почти на минуту. А Норрис, затянувший с остановкой, лишился не только победы, но и пьедестала, заняв лишь седьмое место.

БОРЬБА ЗА ОЧКИ

Казалось, что возглавлявший личный зачёт Ферстаппен отдал гонку Хэмилтону из-за замены мотора и сопутствующего штрафа. Однако несмотря на старт с последней позиции, голландец занял второе место. Его прорыв на 18 мест благодаря грамотному выбору покрышек помог не упустить Льюиса в борьбе за титул чемпиона мира. После Гран-при России разрыв между ними составил всего два очка в пользу Хэмилтона. Третье место занял Карлос Сайнс, ровно проведший гонку.

Эксперты назвали российский этап самым зрелищным за все время существования

Эксперты назвали российский этап самым зрелищным за все время существования

Фото: REUTERS

Неплохо стартовал Никита Мазепин, соперниками которому стали Боттас, Леклер и Ферстаппен. После первого круга он даже пробился в дюжину лучших пилотов. Но россиянин постепенно откатывался назад, заняв последнее место среди тех, кто добрался до финиша.

КРУГЛЫЕ ЧИСЛА ГРАН-ПРИ РОССИИ

4 000 очков — Хэмилтон первым в мире пробил фантастический рубеж. Большая часть баллов набрана в период, когда на британце была надета футболка «Мерседес»;

100 побед — не менее великое достижение Хэмилтона, повторить которое ещё долго не сможет ни один пилот;

250 лучших кругов — лучший круг Ландо Норриса позволил британским гонщикам преодолеть этот барьер;

150 гонок с лидированием — большинство из них достигнуто пилотами «Ред Булла»;

100 очков — французская команда «Альпин» уже в первый год существования благодаря усилиям Фернандо Алонсо и Эстебана Окона добилась мастерского показателя.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ