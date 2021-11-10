Гран-при России: этап Формулы-1 в Сочи и круглые числа

Ливень вмешался в ход соревнований уже на этапе квалификации Фото: REUTERS

Прошедший в Сочи этап Гран-при Формулы-1 подарил жаркую борьбу в непростых погодных условиях и несколько круглых чисел для ценителей статистики.

НЕОЖИДАННАЯ ТРОЙКА

Ливень вмешался в ход соревнований уже на этапе квалификации — утренние сессии были отменены. На подсыхающей трассе свои попытки успели совершить гонщики, в этом году остающиеся на вторых-третьих ролях. Лучшее время показал лидер «Макларена» Ландо Норрис. Вслед за ним на первой стартовой линии расположился Карлос Сайнс из «Феррари», который добился лучшего результата в карьере. Замкнул первую тройку в квалификации Джордж Рассел из «Уильмса».

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин продемонстрировал худшее время. На стартовой решётке он попал в последний ряд вместе с оштрафованным лидером сезона Максом Ферстаппеном.

БРИТАНСКАЯ ДУЭЛЬ

На старте гонки Норрис резво бросился вперёд, а Сайнса сзади поджимал Рассел. Испанцу помог слипстрим — воспользовавшись потоком воздуха, пилот «Феррари» вышел на первую позицию и долго лидировал. Однако ещё до первого пит-стопа Карлос потерял темп и вновь пропустил Ландо вперёд.

Борьба была жаркой Фото: REUTERS

Льюис Хэмилтон, который до того находился в группе преследователей, провёл образцово-показательный отрезок на волне пит-стопов и вышел на второе место. Преимущество моторов «Мерседеса» дало о себе знать — отыгрывая по секунде на круге, британец за восемь кругов до финиша догнал соотечественника.

И вновь вмешалась погода. Во время очной дуэли началась морось. Семикратный чемпион мира отправился на пит-стоп, чтобы переобуться. Норрис решил рисковать и напрасно. Дождь усилился, Ландо едва входил в повороты. Хэмилтон же добрался до финишной черты, спокойно обойдя соперника и опередив ближайших преследователей почти на минуту. А Норрис, затянувший с остановкой, лишился не только победы, но и пьедестала, заняв лишь седьмое место.

БОРЬБА ЗА ОЧКИ

Казалось, что возглавлявший личный зачёт Ферстаппен отдал гонку Хэмилтону из-за замены мотора и сопутствующего штрафа. Однако несмотря на старт с последней позиции, голландец занял второе место. Его прорыв на 18 мест благодаря грамотному выбору покрышек помог не упустить Льюиса в борьбе за титул чемпиона мира. После Гран-при России разрыв между ними составил всего два очка в пользу Хэмилтона. Третье место занял Карлос Сайнс, ровно проведший гонку.

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Неплохо стартовал Никита Мазепин, соперниками которому стали Боттас, Леклер и Ферстаппен. После первого круга он даже пробился в дюжину лучших пилотов. Но россиянин постепенно откатывался назад, заняв последнее место среди тех, кто добрался до финиша.

КРУГЛЫЕ ЧИСЛА ГРАН-ПРИ РОССИИ

4 000 очков — Хэмилтон первым в мире пробил фантастический рубеж. Большая часть баллов набрана в период, когда на британце была надета футболка «Мерседес»;

100 побед — не менее великое достижение Хэмилтона, повторить которое ещё долго не сможет ни один пилот;

250 лучших кругов — лучший круг Ландо Норриса позволил британским гонщикам преодолеть этот барьер;

150 гонок с лидированием — большинство из них достигнуто пилотами «Ред Булла»;

100 очков — французская команда «Альпин» уже в первый год существования благодаря усилиям Фернандо Алонсо и Эстебана Окона добилась мастерского показателя.