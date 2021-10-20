Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 20 октября 2021 года: ужесточение ковидных ограничений ожидается на Кубани

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани ожидается ужесточение ковидных ограничений. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Усиление контроля уже действующих мер - другой вопрос. Именно такую задачу поставил глава региона Вениамин Кондратьев. В этом направлении работа будет усилена, - рассказали «КП – «Кубань».

Отметим, что уже больше месяца на Кубани ежедневно сдается более 200 положительных тестов на коронавирус. Только за последние сутки в Краснодарском крае диагноз COVID-19 подтвердился у 254 человек. Этот показатель стал одним из самых высоких в регионе за несколько месяцев.

Отмечается, что с начала пандемии инфекция подтвердилась у 78349 жителей Кубани. Эта цифра продолжает расти.

Считается, что лучший способ избежать заражения – вакцинация. Она продолжается на Кубани больше десяти месяцев.

За это время прививку от коронавируса поставили более двух миллионов человек. Эта цифра растет каждый день. Получить вакцину можно более чем в 300 пунктах. Они развернуты по всему краю.

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