На Кубань пришли первые заморозки

В Краснодарском крае ударили первые заморозки. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Жителям Краснодарского края придется поломать голову над гардеробом в ближайшие дни. Ночью и утром в регионе ожидаются заморозки. В среду они уже посеребрили траву и опавшие листья. Зато днем температура воздуха прогреется в среднем до +20. Температурные качели продлятся как минимум до конца этой недели.

- Сегодня, 20 октября, была самая холодная ночь, таким же выдастся и день. Но уже с завтрашнего дня у нас ожидается постепенное потепление. Однако в предгорных районах на юго-востоке Кубани небольшой минус ночью сохранится до 22 октября, - рассказала «КП»-Кубань» начальник отдела гидрометобеспечения Краснодарского гидрометцентра Светлана Попова.

Долго радоваться потеплению не придется. Уже в воскресенье, 23 октября, в край придет холодный фронт. Он принесет сильные дожди, а в предгорье повалит мокрый снег.

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