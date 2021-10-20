«Такая активность опасна»: в Краснодарском крае внезапно проснулся огромный грязевой вулкан

Прямо сейчас вулкан вновь «выплевывает» все новые и новые порции приготовленного в недрах месива. Фото: кадр из видео.

В Краснодарском крае начал извергаться грязевой вулкан Шуго. Как говорят местные жители, извергаться он стал на днях. Хотя до этого «спал». Правда, по словам специалистов, сон был недолгим - Шуго по своей природе очень активен.

- Этот вулкан находится в постоянном действии. Извержения происходят достаточно часто. На данный момент наблюдаются мощные выбросы по сравнению с предыдущими, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» председатель правления Краснодарского регионального отделения организации Российское экологическое общество Тимур Татьянченко. - Объем, конечно, колоссальный. Купол разлива грязи в диаметре достигает 50 метров. Грязевые массы, которые выплевываются вулканом, разлетаются на расстояние 30 метров.

Периодичность извержений зависит от тектонических движений земной коры, динамики роста давления газа в жерле вулкана. В этот момент из кратера доносится как бы глубокий вздох, а затем на поверхность выталкивается темно-серая жидкая масса. А еще она имеет характерный запах - во время извержения воздух вокруг пахнет сероводородом.

- Вулкан мог проснуться по разным причинам. Возможно, где-то рядом произошло слабое землетрясение, может быть, скопились газы, - добавляет «КП» - Кубань» Тимур Татьянченко. - Кроме того, в крае были активные осадки, сейчас идет перепад температур, соответственно, грунтовые воды активнее поступают в жерловую часть вулкана, они размягчают породы, грязь становится более пластичной.

В моменты тектонической активности идет большое напряжение, которое провоцирует выбросы грязи на очень большое расстояние. Но в администрации района заверили - никакой угрозы для местных жителей нет. Сам вулкан расположен в семи километрах к юго-востоку от станицы Варениковской Крымского района - он находится у границы леса и степи, в центре треугольника трех местных населенных пунктов. Но вблизи жилых домов нет. Правда, сюда частенько приезжают любопытные туристы. Многие мечтают увидеть именно тот самый момент, когда вулкан начнет «плеваться». Но это, говорят ученые, может быть опасно.

- Сейчас идет процесс излияний, это вызывает большой интерес у туристов. Однако такой масштаб и активность, которые демонстрирует вулкан на сегодняшний день, небезопасны! Потому людям все же не стоит близко подходить к вулкану, чтобы сделать удачный кадр, - рекомендует Тимур Татьянченко.

КСТАТИ

Как долго вулкан будет «плеваться»

- К сожалению, спрогнозировать, как долго продлится извержение, невозможно. Как правило, длится это несколько дней, но, возможно, и больше, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» известный специалист в области геологии нефти и газа академик РАЕН, доктор геолого-минералогических наук Василий Попков.

СПРАВКА «КП»

Вулкан Шуго - один из самых известных в регионе. Более того, отнесен к особо охраняемым природным территориям геологического цикла.