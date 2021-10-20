Жильцы краснодарских многоэтажек пожаловались на «зомби» в подъездах

Фото: скрин видео

Ранним утром 19 октября жителей одного из домов по улице Промышленной разбудил странный шум в подъезде. Кто-то ходил по коридору и громко бормотал. Пожилая пара решила узнать, что происходит. Заглянули в глазок и ахнули. Возле соседней квартиры находилась девушка. Она как будто бы что-то искала, крутилась у дверей соседней квартиры и осматривала ее, дергала за ручку. Поведение незваной гостьи показалось жильцам ненормальным, она как будто что-то искала.

- Как она сюда попала эта зомби, ведь территория дома огорожена? – задавались вопросом напуганные жильцы.

В итоге они вызвали полицию. Девушку отвезли в отдел для разбирательств. Там выяснили, что с наркотиками у нее нет проблем, а вот с алкоголем имеются.

- Девушка перебрала и добиралась на такси домой. Но водитель доставил ее не по адресу, высадил у соседнего дома, куда она и зашла. Потом она заблудилась, искала свою квартиру, - рассказал официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

В полиции рассказали, что к ним регулярно поступают заявления о подозрительном поведении краснодарцев на улицах, в подъездах, на лестничных площадках. Каждое сообщение отрабатывается, правоохранители проводят проверку. Обо всех нестандартных случаях лучше всего сообщать в дежурную часть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пьяная женщина устроила дебош у главной елки Краснодара

Она устроила фотосессию и сломала подарочную коробку (подробности)

В Краснодаре пьяный парень угнал авто и поехал в гости

Машину нашли в Горячем Ключе (читайте далее)