Туристы спасли дикого шакала, думая, что он собака

Шакал теперь живет в под присмотром людей. Фото: Кавказский биосферный заповедник

Туристы спасли шакала. Они увидели, как машина сбила «бездомную собаку» на дороге в районе Красной Поляны, и решили отвезти пса в ветеринарную клинику. Когда врач осмотрел лохматого пациента, но сказал спасителям: «Это не собака, это шакал. Удивительно, как это он дался вам в руки…».

Раз уж спасать, то уже до конца. Шакала решили вернуть в естественную среду.

- Нам позвонили из ветеринарной клиники и сказали, что вылечили шакала, - рассказала "КП" - Кубань" заведующая вольерным комплексом «Лаура» Кавказского биосферного заповедника Наталья Требоганова. – Так он стал нашим новым обитателем.

Для выхаживания шакаленка с черепно-мозговой травмой, который поначалу не мог даже самостоятельно передвигаться и принимать пищу, потребовалось немало усилий сотрудников вольерного комплекса. Терпение и любовь к питомцам живого музея под открытым небом, где каждый "экспонат" имеет собственный характер, привычки и особенности, победили.

- Сейчас наш Джим, мы дали ему это имя, проявляет активность, любознательность и отличается отменным аппетитом, четко ориентируясь во времени своего кормления, - продолжает сотрудница заповедника.

Стоит отметить, что в уникальном вольерном комплексе «Лаура», который был создан в 2004 году по инициативе директора Кавказского заповедника Сергея Шевелева, нашли приют многие раненые животные. Они, как и Джим, стали жертвами на дорогах или в дикой природе, и без участия людей просто не выжили бы. Сегодня здесь обитает, вернее, проживает, 16 видов млекопитающих, среди которых есть волки, олени, леопард, шакалы, зубр, а еще 15 видов птиц. Здесь собраны животные только региона Западного Кавказа, и назвать этот комплекс зоопарком нельзя – это реабилитационный центр, в который животные попали в трудной жизненной ситуации. Кого-то из обитателей комплекса подобрали на дороге, кого-то в лесу.

Кстати, такой же комплекс в прошлом году открыли и на кордоне Гузерипль в Адыгее. Это только для животных, обитающих в дикой природе Западного Кавказа. Поэтому не стоит называть Вольерный комплекс “зоопарком”.

Спасенные звери живут в этих комплексах в просторных вольерах, их не отлавливали, их спасали, в том числе и от людей. Одних выбросили на улицу люди - нерадивые хозяева живой экзотики. Других сами сородичи-родители. Например, измученную рысь и енотов отобрали у фотографов. Регулярно привозят животных, попавших в ДТП.

Специалисты Вольерного комплекса выхаживают зверей, лечат, восстанавливают. А если есть возможность, животное полностью вылечено и былые травмы позволяют вести полноценную жизнь в дикой природе, выздоровленца выпускают обратно на волю.

Ну а когда животное после травмы не способно выжить в дикой природе, его оставляют жить в вольерном комплексе. Интересно, что почти у каждого жильца вольерного комплекса «Лаура» есть свой опекун – это добрые люди, а иногда и целые компании, которые регулярными пожертвованиями помогают содержать "своего питомца". И, конечно, таких благодетелей найдет и спасенный Джим. После серьезной травмы и операций хищник полностью восстановился. Однако шакалы крайне быстро привыкают к человеку и весьма легкому получению еды. Если животное выпустить в дикую природу, Джим гарантированно вернется поближе к людям в надежде, что они его снова будут исправно кормить и оказывать внимание.

Шакал Джим попал в вольерный комплекс еще совсем щенком и его врожденные навыки охоты в дикой природе со временем могли быть утеряны, это тоже нужно учитывать, выпуская животное на волю. Теперь Джим живет в одном вольере с тремя сородичами, хотя раньше новичка стаи пришлось несколько месяцев держать отдельно от других шакалов - у хищников даже в неволе сохраняется четкая иерархия и правила. Впрочем, Джима приняли в стаю, звериные “конфликты” урегулированы…

Сотрудники вольерного комплекса «Лаура» напоминают правила, которые должен знать человек при встрече с диким животным на дороге или в лесу.

ВАЖНО

Если на тропе встретился детеныш дикого зверя, нельзя спешить оказывать ему помощь. Во-первых, в подавляющем большинстве случаев зверь не потерялся, не заблудился и не был брошен матерью. Наверняка его родители находятся поблизости, хоть и незаметны для человека. Лучшее, что может сделать человек для животного - не прикасаться к зверю, не пытаться погладить или сфотографировать, а спокойно следовать дальше. Особенно важно соблюдать это правило в случае с хищниками - родитель, оказавшийся поблизости, защищая животное, может стать реальной угрозой для жизни и здоровья людей. Во-вторых, если есть четкая уверенность, что животное ранено или больное, а встреча произошла на территории заповедника, о находке лучше всего сообщить сотруднику заповедника. Только он примет решение - как поступить в данной ситуации. И в-третьих, следует помнить, что многие животные являются переносчиками опасных для человека заболеваний. Это касается прежде всего енотов, лис, белок. Защищаясь от человека, хищник может укусить. Ну а Джим не кусается. Он благодарен людям, которые его спасли.