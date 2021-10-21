«У Сергея Галицкого есть свое мнение и неправильное»: известный политик разнес бизнесмена за парк без деревьев и нелюдимость

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Сергей Галицкий ненавидит внимание. Он не любит публичность и годами не дает интервью. Если надо, бизнесмен сам собирает журналистов, чтобы поделиться мнением на нужную тему.

Взять даже последнее интервью Youtube-каналу "Коммент.Шоу", где он рассказал о своей болезни, слухи о которой ходили несколько месяцев. В интервью бизнесмен признался, что из-за проблем со здоровьем пропустил последние игры «Краснодара».

Фото: galitskiyteam

Заодно рассказал, как изменится система управления футбольным клубом. Это было нужно всем: журналистам, болельщикам и горожанам. Но главное – этого хотел сам Сергей Галицкий. Иначе бы он не вышел к публике.

Свою яркую карьеру бизнесмен начал в начале 2000-х годов. Тогда Сергей Галицкий построил продуктовую империю. Он все делал сам: не слушал советы, совершал свои ошибки и делал выводы. Так появилась крупнейшая в России продуктовая сеть.

Около пяти лет назад Сергей Галицкий занялся улучшением Краснодар. Он построил огромный парк около стадиона, взялся за реконструкцию кинотеатра «Аврора» и обновил участок улицы Красной.

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Местные жители не сомневались: бизнесмен нацелился на чиновничье кресло. Сергей Галицкий долго опровергал эти слухи, а затем ушел в тень. Он не появлялся ни на радио, ни на ТВ, ни в Сети. Хотя сам как-то говорил, что в политику – ни ногой.

Однако сейчас, когда Краснодар остался без мэра – Евгений Первышов ушел в Госдуму, горожане заговорили о том, что хотят видеть в кресле главы столицы Кубани именно Галицкого. Мол, он многое сделал для города и сделает еще больше, если станет мэром.

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

- В 99% случаев к власти приходят представители крупного бизнеса, - рассказал в эфире радио «КП»-Краснодар» политолог, экономист Роман Иноземцев отвечая на вопрос, может ли Галицкий стать мэром. – Я одно время работал в сети магазинов Сергея Галицкого, и он годами убеждал всех сотрудников, что есть два мнения: его и неправильное. Но нужен ли такой политик Краснодару? Он реконструировал часть улицы Красной, где убрал троллейбусную линию, и горожане были этим не очень довольны, он сделал так называемый французский парк без тени. Вообще, его парк у стадиона - это яркая демонстрация того, как человек подходит к решению вопросу. Есть его мнение и неправильное!

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