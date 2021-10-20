Кондратьев обсудил с главой Ростеха строительство мусороперерабатывающих заводов на Кубани

убернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на встрече с главой Ростеха Сергеем Чемезовым. Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев встретился в Москве с гендиректором Ростеха Сергеем Чемезовым, с которым они обсудили перспективы строительства в регионе современных мусороперерабатывающих и сортировочных заводов. Глава региона отметил, что проблема особо актуальна для Кубани в силу того, что регион является, в том числе, курортным, где туристы оставляют много мусора.

«С начала года мы уже приняли порядка 16 млн человек. В летний сезон объемы мусора кратно возрастают. Поэтому на первый план выходят вопросы его переработки», - отметил губернатор.

Он также добавил, что местные полигоны просто не могут справиться с тем количеством мусора, который образуется в регионе. Говоря о масштабах, Кондратьев заявил, что субъекту требуются предприятия, которые могли бы ежегодно перерабатывать до 500 тысяч тонн мусора в год.

Чемезов заверил губернатора в том, что опыт возглавляемой им компании в этом направлении достаточно велик: такие предприятия уже строятся Ростехом в Подмосковье и Татарстане.

«В отличие от полигонов сортировочные заводы позволяют 50% всего утилизируемого мусора использовать вторично. Это стекло, пластик, бумага. И даже продукты питания - из них делаем технический грунт, который используется для отсыпки газонов или рекультивации старых полигонов», - отметил руководитель, выразив также готовность к сотрудничеству.

Кондратьев ответил, что надеется на успешную реализацию проекта ввиду успешности давних партнёрских отношений с Ростехом.

По данным администрации региона, сейчас в Краснодарском крае работают 11 полигонов для отходов, 13 комплексов по их сортировке и 11 предприятий, которые перерабатывают вторсырьё.