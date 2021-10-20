"Она — врушка": Дмитрий Губерниев резко высказался об Ольге Бузовой

Дмитрий Губерниев Фото: Борис КУДРЯВОВ

Конфликт, возникший между Ольгой Бузовой и Дмитрием Губерниевым в эфире «Матч ТВ» летом текущего, где он намекнул на злоупотребление девушкой алкоголем, разделил общественность на два лагеря. Одни заняли сторону телеведущей, оскорбленной, по их мнению, комментатором. Другие же выступили за Дмитрия Губерниева, увидев причину слез в поведении самой Ольги. Но потом Оля заявила, что комментатор оскорблял ее в Интернете - в комментариях под разными постами.

Сам Дмитрий Губерниев недавно в очередной раз прокомментировал конфликт с Бузовой сайту «КП Спорт».

- Что я ей писал гадости в интернете и оскорблял ее – это вранье. Она — врушка, - заявил Дмитрий Губерниев изданию "КП Спорт". - И пускай дальше врет, не краснеет. Я никогда в жизни не позволил себе оскорбить госпожу Бузову.

По мнению телеведущего, никакой цели оскорбить или вывести на конфликт Олю Бузову как у него самого, так и у канала "Матч ТВ" не было. Отозвался Дмитрий Губерниев и о музыкальной карьере Ольги Бузовой. Песни разносторонней Ольги он называет «колоссальным побудительным мотивом», от действия которого хочется «сразу сходить к педагогу по вокалу, выступить живьем, спеть, заниматься дыханием, скороговорками».

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У кого-то негатив, как в недавней истории с ее дебютом во МХАТе, мол, как посмело дитя скандального реалити-шоу посягнуть на сцену академического театра, где блистали великие старики. А у кого-то Оля вызывает уважение - за бесстрашие и трудолюбие. Вот уже пять лет она записывает треки, которые попадают в топы хит-парадов. И накануне очередного столичного сольника (28 октября в Крокус сити холл - Ред.) поющая телеведущая приехала в «Комсомолку», где впервые прокомментировала скандал во МХАТе, поцелуи с Биланом и конфликт с Губерниевым (продолжение)