Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 21 октября 2021 года: более 36 тысяч студентов Кубани получили вакцину от COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Массовая вакцинация от коронавируса не прекращается на Кубани уже почти год. Она началась еще в конце 2020-го. Более чем за десять месяцев прививку от инфекции поставили свыше двух миллионов человек.

Всего в регионе развернуто свыше 300 пунктов вакцинации. Некоторые прививочные кабинеты даже работают круглосуточно. Сразу несколько пунктов распахнули двери на базе кубанских ВУЗов.

Уже сейчас вакцину от коронавируса получили 36 тысяч кубанских студентов. Это треть от всех учащихся.

Отмечается, что возглавил рейтинг ВУЗов по количеству привитых студентов Кубанский медицинский университет. На второй позиции обосновался Кубанский государственный институт культуры, на третьем – университет физической культуры, спорта и туризма.

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